В Иране пообещали сбивать беспилотники, нарушающие границу страны

Президент Ирана Хасан Роухани во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. 9 июня 2018

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В случае повторных нарушений границ Ирана беспилотниками, Тегеран будет поступать так же, как с американским БПЛА, - сбивать их, заявил президент ИРИ Хасан Роухани.

"В то время, когда был сбит беспилотник, ответ (Ирана) был профессиональным и точным. Если подобное нарушение границ нашей страны повторится, вновь дадим такой же ответ в надлежащих условиях", - сказал Роухани, чьи слова были опубликованы на его официальном сайте.