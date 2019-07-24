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РИА Новости

В Иране пообещали сбивать беспилотники, нарушающие границу страны

Вчера, 12:04
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Роухани во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. 9 июня 2018
Президент Ирана Хасан Роухани во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. 9 июня 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В случае повторных нарушений границ Ирана беспилотниками, Тегеран будет поступать так же, как с американским БПЛА, - сбивать их, заявил президент ИРИ Хасан Роухани.
"В то время, когда был сбит беспилотник, ответ (Ирана) был профессиональным и точным. Если подобное нарушение границ нашей страны повторится, вновь дадим такой же ответ в надлежащих условиях", - сказал Роухани, чьи слова были опубликованы на его официальном сайте.
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
22 июля, 20:50
Трамп заявил, что все меньше хочет заключать новую сделку с Ираном
В июне силы ПВО Ирана сбили в Персидском заливе беспилотник США, который, как утверждалось, залетел в воздушное пространство исламской республики. В Вашингтоне утверждали, что аппарат находился в международном воздушном пространстве.
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