В Иране пообещали сбивать беспилотники, нарушающие границу страны

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В случае повторных нарушений границ Ирана беспилотниками, Тегеран будет поступать так же, как с американским БПЛА, - сбивать их, заявил президент ИРИ Хасан Роухани.
"В то время, когда был сбит беспилотник, ответ (Ирана) был профессиональным и точным. Если подобное нарушение границ нашей страны повторится, вновь дадим такой же ответ в надлежащих условиях", - сказал Роухани, чьи слова были опубликованы на его официальном сайте.
В июне силы ПВО Ирана сбили в Персидском заливе беспилотник США, который, как утверждалось, залетел в воздушное пространство исламской республики. В Вашингтоне утверждали, что аппарат находился в международном воздушном пространстве.