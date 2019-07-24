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РИА Новости

Суд удвоил сумму, которую Ярмольник должен выплатить ФСО за ремонт машины

Вчера, 11:57
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктер, режиссер, продюсер, телеведущий Леонид Ярмольник
Актер, режиссер, продюсер, телеведущий Леонид Ярмольник
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Актер, режиссер, продюсер, телеведущий Леонид Ярмольник. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мосгорсуд почти вдвое увеличил сумму, которую актер Леонид Ярмольник должен выплатить Федеральной службе охраны (ФСО) за ремонт автомобиля, пострадавшего по его вине в ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Московский городской суд определил изменить решение Хамовнического районного суда от 30.04.2019 по гражданскому делу (Ярмольник Л.И. и Федеральная служба охраны РФ) в части размера взысканных с Ярмольника в пользу ФСО денежных средств. И взыскать с Ярмольника Л. в пользу ФСО в счёт возмещения ущерба 833 432,76 рублей, взыскать госпошлину 11 534,33 рублей", - сказали в пресс-службе.
Продюсер и актер Леонид Ярмольник. Архивное фото
4 сентября 2018, 19:01
Ярмольник сравнил ФСО с Волком из басни Крылова
Ранее суд удовлетворил иск частично, обязав Ярмольника возместить лишь 432 тысячи. ДТП произошло в октябре 2016 года на Кутузовском проспекте в Москве. По словам представителя ФСО, виновником аварии официально признан Ярмольник.
В иске указывается, что 22 октября 2016 года на Кутузовском проспекте по вине Ярмольника произошло ДТП с участием четырех машин, среди которых оказался автомобиль Mercedes, принадлежащий ФСО. По словам представителя ведомства, виновником автопроисшествия был признан Ярмольник. Общая сумма ремонта поврежденной иномарки составила 1,2 миллиона рублей, однако страховая компания уже заплатила часть средств за ремонт поврежденного транспорта - 400 тысяч рублей.
Ярмольник был не согласен со стоимостью ремонта и объемом работ, отмечая, что машину чинили у официального дилера "на самой дорогой станции (ТО)", что, по его мнению, "недопустимо для госорганизации". По его словам, туда "приезжают люди, которые не считают деньги в кармане".
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Леонид ЯрмольникМоскваПроисшествия
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