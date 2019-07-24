Россия в четверг отправит внеочередной гуманитарный конвой в ДНР

Политический аналитик о ситуации вокруг Донбасса: наступает момент истины В ДНР ждут реакции ОБСЕ на применение Киевом минометов в Донбассе. Как отметил в эфире радио Sputnik политический аналитик Павел Шипилин, от мониторинговой миссии требуется объективная оценка происходящего.