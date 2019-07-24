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РИА Новости

Россия в четверг отправит внеочередной гуманитарный конвой в ДНР

Вчера, 11:45
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Внеочередной гуманитарный конвой МЧС России в четверг доставит в самопровозглашенную Донецкую народную республику медикаменты и медицинское имущество, сообщили в среду в пресс-службе МЧС ДНР.
"Завтра, 25 июля, в Донецкую народную республику прибывает внеочередной гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации. В его состав входит гуманитарная помощь медицинского назначения - медикаменты и медицинское имущество - предназначенная для Министерства здравоохранения ДНР", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС республики.
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Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период более 80 колонн МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины около 80 тысяч тонн гуманитарных грузов.
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