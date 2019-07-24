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РИА Новости

В Бурятии гуляющий возле роддома медведь напугал жителей поселка

Вчера, 11:44
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КРАСНОЯРСК, 24 июл - РИА Новости. Бурый медведь разгуливал возле роддома в поселке Таксимо в Бурятии, напугав местных жителей, которые сняли происходящее на камеру мобильного телефона.
Видео с разгуливающим животным появилось в социальной сети в "ВКонтакте".
На кадрах видно, как медведь гуляет вдоль забора, за которым расположено многоэтажное здание.
В МВД Бурятии РИА Новости сообщили, что медведь ушел из поселка, но ситуация все равно контролируется.
"Сообщение о непрошеном госте поступило в полицию вчера в 19.30 (14.30 мск - ред). К этому времени медведь уже убежал в лес. Тем не менее, полицейские проинформированы. Ситуация под контролем", - сказала начальник пресс-службы МВД республики Наталья Маслова.
Бурый медведь
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БурятияПроисшествия
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