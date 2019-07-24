В Бурятии гуляющий возле роддома медведь напугал жителей поселка

КРАСНОЯРСК, 24 июл - РИА Новости. Бурый медведь разгуливал возле роддома в поселке Таксимо в Бурятии, напугав местных жителей, которые сняли происходящее на камеру мобильного телефона.

Видео с разгуливающим животным появилось в социальной сети в "ВКонтакте".

На кадрах видно, как медведь гуляет вдоль забора, за которым расположено многоэтажное здание.

В МВД Бурятии РИА Новости сообщили, что медведь ушел из поселка, но ситуация все равно контролируется.