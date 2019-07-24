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РИА Новости

Китай посоветовал внешним силам "закрыть рот" по поводу Гонконга

Вчера, 11:40
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© AP Photo / Ng Han Guan, FileОфициальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
© AP Photo / Ng Han Guan, File
ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Китай надеется, что внешние силы как можно скорее "закроют свой рот" и не будут вмешиваться в дела Гонконга, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Наша позиция по этому вопросу очень и очень четкая. Мы выступаем против любых попыток внешних сил вмешаться в дела Гонконга. Мы надеемся, что они как можно скорее зароют свой рот по этому вопросу и прекратят (вмешательство - ред.)", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.
После беспорядков, произошедших в минувшее воскресенье на станции метро "Юаньлан" в Гонконге на фоне ставших уже постоянными протестов, Великобритания и США выразили обеспокоенность произошедшим. В Лондоне заявили, что произошедшие акты насилия неприемлемы, и призвали власти Гонконга провести независимое расследование. США в свою очередь заявили, что обеспокоены тем, как в Гонконге обеспечивают свободу слова и собраний.
Полиция у здания Законодательного собрания в Гонконке
2 июля, 14:48
Погромы в Гонконге. Зачем протестующие штурмуют правительство
Десятки тысяч демонстрантов в Гонконге вышли 21 июля на третью за последние месяцы масштабную акцию протеста, начав марш около 15.30 по местному времени от парка Виктория. Акция была согласована с властями, однако полиция потребовала сократить маршрут из соображений безопасности. Тем не менее, демонстранты вышли за пределы согласованного маршрута и начали блокировать главные дороги города. По данным организаторов, в акции приняли участие 430 тысяч человек, полиция называет цифру 138 тысяч человек.
Демонстранты перекрыли магистрали и осквернили здание канцелярии центрального правительства КНР в САР Гонконг. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.
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Протесты в ГонконгеКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
Молодцы!!! Когда уже у наших руководителей голос прорежится.....
24 июля, 11:44
Стас Титов
900003
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