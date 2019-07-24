Китай посоветовал внешним силам "закрыть рот" по поводу Гонконга

ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Китай надеется, что внешние силы как можно скорее "закроют свой рот" и не будут вмешиваться в дела Гонконга, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Наша позиция по этому вопросу очень и очень четкая. Мы выступаем против любых попыток внешних сил вмешаться в дела Гонконга. Мы надеемся, что они как можно скорее зароют свой рот по этому вопросу и прекратят (вмешательство - ред.)", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.

После беспорядков, произошедших в минувшее воскресенье на станции метро "Юаньлан" в Гонконге на фоне ставших уже постоянными протестов, Великобритания и США выразили обеспокоенность произошедшим. В Лондоне заявили, что произошедшие акты насилия неприемлемы, и призвали власти Гонконга провести независимое расследование. США в свою очередь заявили, что обеспокоены тем, как в Гонконге обеспечивают свободу слова и собраний.

Десятки тысяч демонстрантов в Гонконге вышли 21 июля на третью за последние месяцы масштабную акцию протеста, начав марш около 15.30 по местному времени от парка Виктория. Акция была согласована с властями, однако полиция потребовала сократить маршрут из соображений безопасности. Тем не менее, демонстранты вышли за пределы согласованного маршрута и начали блокировать главные дороги города. По данным организаторов, в акции приняли участие 430 тысяч человек, полиция называет цифру 138 тысяч человек.