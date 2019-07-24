Русская церковь отмечает 1050-летие памяти святой княгини Ольги

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Русская православная церковь отмечает в среду 1050-летие со дня преставления (кончины) святой равноапостольной княгини Ольги, первой из русских правителей принявшей христианство. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит праздничную Божественную литургию в храме Христа Спасителя.

Равноапостольная княгиня Ольга (ок. 920-969 гг.) после гибели мужа, киевского князя Игоря, с 945 до 962 года правила Русью. По словам патриарха, княгиня фактически "приуготовила пути к Крещению Руси ее внуком - святым равноапостольным великим князем Владимиром", и через нее "православная вера вошла в сознание многих русских людей".

"Мы вспоминаем святую Ольгу не как великую княгиню, а как подвижницу духа, как женщину, сумевшую осознать суетность язычества, как ту, что открыла перед собой бездну Божественной мудрости, явленной в вере православной. Мы преклоняемся пред ней как носительницей особого ума, особой внутренней духовной силы, особой воли, по праву считая ее предвестницей крещения всего нашего народа", - сказал патриарх в проповеди по случаю дня памяти святой.

Согласно "Повести временных лет", родом Ольга была из Пскова, она была незнатного рода "от языка варяжска". В 945 году, когда князь Игорь погиб от рук древлян, княгиня осталась вдовой с трехлетним наследником Киевского престола Святославом на руках и два года практически выполняла функции главнокомандующего, подавляя сопротивление убийц мужа и подчиняя Киеву их земли.

Княгиня приняла крещение, хотя и дружина, и народ при ней оставались язычниками. Согласно большинству источников, она крестилась в Константинополе осенью 957 года, и крестили ее, вероятно, Роман II, сын и соправитель императора Константина VII, и патриарх Полиевкт. В крещении Ольга получила новое имя - Елена, в честь матери императора Константина Великого.

Вернувшись в Киев, она попробовала обратить в свою новую веру и Святослава, но тот остался равнодушен, "но если кто собирался креститься, то не запрещал, а только насмехался над тем". Однако разница в мировоззрении не мешала князю по-прежнему передоверять матери управление государством, отправляясь в долгие военные экспедиции.

В 968 году, когда печенеги впервые совершили набег на русские земли, Ольга с детьми Святослава заперлась в Киеве. Вернувшийся из похода на Болгарию князь снял осаду, но в новый поход мать его не пустила. Предчувствуя скорую кончину, она сказала сыну: "Когда похоронишь меня – отправляйся, куда захочешь". И завещала похоронить ее по-христиански.