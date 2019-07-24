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РИА Новости

В ЦИК прокомментировали ситуацию с числом жалоб по выборам в Петербурге

Вчера, 11:36
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Член ЦИК РФ Александр Кинев назвал экстраординарной ситуацию с числом жалоб по муниципальным выборам в Санкт-Петербурге, заявив, что из количество растет на 500 в неделю.
Члены ЦИК неоднократно выезжали в Санкт-Петербург для мониторинга ситуации с муниципальными выборами в городе.
"Действительно, ситуация какая-то экстраординарная, потому что когда мы были у вас (в Санкт-Петербурге)... пару недель назад, мы оперировали цифрой в тысячу жалоб, сейчас уже оперируем цифрой в две тысячи жалоб - это, значит, получается 500 жалоб в неделю. До Книги рекордов Гиннесса недалеко", - сказал Кинев на заседании ЦИК.
Ранее председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко сообщал, что горизбирком сталкивается с жалобами на работу муниципальных избирательных комиссий. По его словам, городская избирательная комиссия имеет опосредованные полномочия в отношении избирательных комиссий муниципальных образований, "но в порядке контроля будет принимать самые жесткие меры".
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Ранее председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко сообщал, что горизбирком сталкивается с жалобами на работу муниципальных избирательных комиссий. По его словам, городская избирательная комиссия имеет опосредованные полномочия в отношении избирательных комиссий муниципальных образований, "но в порядке контроля будет принимать самые жесткие меры".
Также сообщалось, что избирком Петербурга намерен через суд привлекать к административной ответственности представителей избирательных комиссий муниципальных образований города за невыполнение решений ЦИК России о процедуре назначения выборов. Проблемы также возникали и с приемом документов у кандидатов в муниципальные депутаты в некоторых комиссиях.
Ранее замглавы ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что в Центризбиркоме обеспокоены отсутствием решений судов по нарушениям на выборах в муниципальных образованиях Санкт-Петербурга, так как пока виновные не понесут наказание, в общественном сознании будет сложно изменить отношение к работе городской избирательной системы.
Муниципальные выборы состоятся в Санкт-Петербурге вместе с выборами губернатора в единый день голосования 8 сентября.
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