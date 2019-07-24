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РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект об учреждении Дня военной присяги

Вчера, 11:35
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается внести в перечень памятных дат России День военной присяги – 21 ноября, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
"Законопроектом устанавливается памятная дата России – "21 ноября – День военной присяги". Учреждение указанной памятной даты направлено на воспитание граждан Российской Федерации, и прежде всего молодежи, в духе преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах верности воинов своему священному долгу", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы инициативы отмечают, что учреждение такой даты "закрепит на законодательном уровне важнейшее историческое событие в жизни государства и общества, которое символизирует готовность лица принимать присягу к добровольному выполнению воинского долга и жертвам во имя народа и Отечества".
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В заключении правительства на законопроект отмечается, что в соответствии со статьей 6 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" финансовое обеспечение проведения дней воинской славы России осуществляется за счет средств федерального бюджета", однако представленная инициатива "не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств".
"Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом указанного замечания", - отмечается в заключении.
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