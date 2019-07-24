Петербургские власти намерены закрыть крыши для нелегальных экскурсий

"Все чердаки должны быть закрыты, мы переходим на систему врезных замков на всех чердаках города и установку охранной сигнализации, особенно в центральных районах Санкт-Петербурга, чтобы тот нелегальный туризм по крышам, который сегодня существует, не подвергал опасности туристов. В том числе, он наносит ущерб собственникам жилых помещений. Он должен быть безопасным, лицензированным и согласованным с жителями многоквартирных домов", - сказал он журналистам.