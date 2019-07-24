Петербургские власти намерены закрыть крыши для нелегальных экскурсий

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал усилить контроль за доступом на крыши зданий, чтобы избавиться от нелегальных экскурсий.
"Все чердаки должны быть закрыты, мы переходим на систему врезных замков на всех чердаках города и установку охранной сигнализации, особенно в центральных районах Санкт-Петербурга, чтобы тот нелегальный туризм по крышам, который сегодня существует, не подвергал опасности туристов. В том числе, он наносит ущерб собственникам жилых помещений. Он должен быть безопасным, лицензированным и согласованным с жителями многоквартирных домов", - сказал он журналистам.
"Нам нужно предотвратить несогласованные прогулки по крышам… Надо с этим явлением бороться. Мы не против этого, но надо этот вид туризма сделать безопасным и согласованным с собственниками", - добавил Беглов.