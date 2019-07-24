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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Памфилова прокомментировала отказ в регистрации ряда кандидатов

Вчера, 11:32
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© Фото : пресс-центр ЦИК РоссииГлава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК Элла Памфилова
© Фото : пресс-центр ЦИК России
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия не получает команд от власти о том, кого из кандидатов следует регистрировать, а кого нет, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, отметив, что ни дня бы не осталась на своей должности, если кто-то ей команды давал.
"В ущербном сознании кое-кого политическая воля заключается в том, что кто-то там звонит Памфиловой… Позвонил один начальник и говорит, вот моя политическая воля – вот этого регистрируем, этого нет. Ребят, это ущербная понимание. Я вам клянусь, я бы здесь ни дня ни сидела, если бы кто-то мне из какого-то кабинета команды говорил", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
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"Мне президент сказал, что Элла Александровна, я вам доверяю, работайте так, как вы считаете нужным, а если кто-то давит - посылайте подальше. Вот первый раз передаю на публику слова президента. Те решения, которые в нашей компетенции, мы принимаем, и никто нам не диктует", - добавила глава ЦИК.
Она подчеркнула, что ряд кандидатов обвиняют власть в том, что "она их боится, Кремль боится, поэтому поступают оттуда какие-то команды их не регистрировать". "Я за все время работы никакой команды ниоткуда не получала, кого регистрировать, а кого нет", - сказала Памфилова.
Накануне она провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы, многим из которых отказали в регистрации. Часть из них связали отказ в с прямым указанием властей.
"Мы, по крайней мере, не ориентируемся ни на какие команды, мы не флюгер. Сегодня нас пытаются давить в одном направлении, завтра в другом, а мы должны суетиться в этот момент туда-сюда. Нет. Не делали этого и не будем",- подчеркнула Памфилова.
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