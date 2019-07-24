Памфилова прокомментировала отказ в регистрации ряда кандидатов

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия не получает команд от власти о том, кого из кандидатов следует регистрировать, а кого нет, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, отметив, что ни дня бы не осталась на своей должности, если кто-то ей команды давал.

"В ущербном сознании кое-кого политическая воля заключается в том, что кто-то там звонит Памфиловой… Позвонил один начальник и говорит, вот моя политическая воля – вот этого регистрируем, этого нет. Ребят, это ущербная понимание. Я вам клянусь, я бы здесь ни дня ни сидела, если бы кто-то мне из какого-то кабинета команды говорил", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

"Мне президент сказал, что Элла Александровна, я вам доверяю, работайте так, как вы считаете нужным, а если кто-то давит - посылайте подальше. Вот первый раз передаю на публику слова президента. Те решения, которые в нашей компетенции, мы принимаем, и никто нам не диктует", - добавила глава ЦИК.

Она подчеркнула, что ряд кандидатов обвиняют власть в том, что "она их боится, Кремль боится, поэтому поступают оттуда какие-то команды их не регистрировать". "Я за все время работы никакой команды ниоткуда не получала, кого регистрировать, а кого нет", - сказала Памфилова.

Накануне она провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы, многим из которых отказали в регистрации. Часть из них связали отказ в с прямым указанием властей.