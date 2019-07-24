Москвичей предупредили о перепадах температуры на выходных

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Перепады температур ожидаются в Москве на ближайших выходных, суббота обещает быть очень теплой, а с воскресенья погода начнет меняться, в столицу придет похолодание, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Ранее она рассказала РИА Новости о том, что ближайшая суббота, 27 июля, может стать самым теплым днем в текущем месяце, температура в столице прогреется до 28 градусов.

"В воскресенье характер погоды уже начнет меняться, у нас увеличивается вероятность дождя. Также начинается понижение температур за счет адвекции холодного воздуха по периферии антициклона, который сформируется над Скандинавией. В воскресенье будет начало процесса похолодания, которое продлится практически до конца июля месяца", - сказала Позднякова.

Она отметила, что ожидается, что в воскресенье воздух прогреется не выше 20 градусов.