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РИА Новости

Москвичей предупредили о перепадах температуры на выходных

Вчера, 11:31
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© РИА Новости / Максим БлиновПешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
Пешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Пешеходы переходят улицу Волхонка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Перепады температур ожидаются в Москве на ближайших выходных, суббота обещает быть очень теплой, а с воскресенья погода начнет меняться, в столицу придет похолодание, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее она рассказала РИА Новости о том, что ближайшая суббота, 27 июля, может стать самым теплым днем в текущем месяце, температура в столице прогреется до 28 градусов.
"В воскресенье характер погоды уже начнет меняться, у нас увеличивается вероятность дождя. Также начинается понижение температур за счет адвекции холодного воздуха по периферии антициклона, который сформируется над Скандинавией. В воскресенье будет начало процесса похолодания, которое продлится практически до конца июля месяца", - сказала Позднякова.
Она отметила, что ожидается, что в воскресенье воздух прогреется не выше 20 градусов.
Ранее главный специалист Московского метеобюро сообщила РИА Новости, что на следующей неделе в Москве ожидается резкое похолодание, температура резко понизится примерно на 10 градусов и составит не выше 14-15 градусов тепла днем. По ее словам, начнется этот процесс еще с воскресенья.
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