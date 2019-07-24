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РИА Новости

Иран не позволит устраивать беспорядок в Ормузском проливе, заявил Роухани

Вчера, 11:28
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Роухани на встрече глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018
Президент Ирана Хасан Роухани на встрече глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Иран не позволит устраивать беспорядок в Персидском заливе и Ормузском проливе, но не стремится к военной конфронтации и эскалации напряженности, заявил президент Ирана Хасан Роухани, отметив, что этот регион - не место для игр.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон формирует коалицию для патрулирования Ормузского пролива, который соединяет два залива - Персидский и Оманский, где в последнее время наблюдается заметное обострение обстановки.
"Не позволим кому-либо устраивать беспорядок в Персидском заливе и Ормузском проливе, в любом случае мы не ищем напряженности и военного столкновения", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.
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По словам президента Ирана, Ормузский пролив - не место для шуток и "игр с международными нормами".
Говоря о задержании британского судна, он отметил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) провел эту операцию профессионально.
По словам президента Ирана, Тегеран прилагает усилия по обеспечению безопасности не только в Персидском заливе и Ормузском проливе, но и в Баб-эль-Мандебском проливе и Индийском океане.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Судовладельцы подали официальную заявку на посещение моряков на борту судна и ждут ответа властей.
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Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
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Ормузский проливПерсидский заливИранВ мире
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