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РИА Новости

Владелец задержанного Ираном британского танкера связался с командой

Вчера, 11:23
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© REUTERSБританский танкер Stena Impero
Британский танкер Stena Impero
© REUTERS
Британский танкер Stena Impero. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Компания Stena Bulk, владелец зарегистрированного в Британии танкера Stena Impero, связалась по телефону с командой задержанного иранскими властями судна, говорится в сообщении компании.
"Stena Bulk может подтвердить, что у нас была прямая связь с экипажем Stena Impero вчера вечером", - сообщает компания.
Отмечается, что члены экипажа судна находятся "в безопасности" и поддерживают "хорошее сотрудничество с иранским персоналом на борту".
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"Мы, конечно, ценим этот шаг развития и то, что это первый признак того, что мы скоро увидим более позитивный прогресс со стороны иранских властей", - отметил глава компании Stena Bulk Эрик Ханелл.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
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