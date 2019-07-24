Владелец задержанного Ираном британского танкера связался с командой

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Компания Stena Bulk, владелец зарегистрированного в Британии танкера Stena Impero, связалась по телефону с командой задержанного иранскими властями судна, говорится в сообщении компании.

"Stena Bulk может подтвердить, что у нас была прямая связь с экипажем Stena Impero вчера вечером", - сообщает компания.

Отмечается, что члены экипажа судна находятся "в безопасности" и поддерживают "хорошее сотрудничество с иранским персоналом на борту".

"Мы, конечно, ценим этот шаг развития и то, что это первый признак того, что мы скоро увидим более позитивный прогресс со стороны иранских властей", - отметил глава компании Stena Bulk Эрик Ханелл.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.