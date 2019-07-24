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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

ЦИК раскритиковал требование ускорить рассмотрение жалоб кандидатов в МГД

Вчера, 11:22
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© Фото : пресс-центр ЦИК РоссииГлава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК Элла Памфилова
© Фото : пресс-центр ЦИК России
Глава ЦИК Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала невежеством и незнанием процедуры требования отдельных кандидатов в депутаты Мосгордумы ускорить процесс рассмотрения поданных ими жалоб.
Накануне Памфилова провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы, многим из которых отказали в регистрации.
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"Люди, которые намерены идти в законодательный орган субъекта РФ, продемонстрировали примитивное невежество, незнание элементарных процедур... когда говорят "медленно очень, ускорьте процесс". Существует очень четкий порядок, он может нравиться или не нравиться. Десять дней на обжалование, до десяти дней рассмотрение после этого. Нельзя закинуть жалобу Центризбиркому, пока она не рассмотрена на уровне Мосгордумы... Мы никак не можем ускорить", - сказа Памфилова на заседании ЦИК.
Она также уточнила, что ЦИК сделал единственное, что мог в этой ситуации – попросил кандидатов предварительно предоставить документы. Это позволит сотрудникам ЦИК заранее изучили все обстоятельства, чтобы, если кандидату откажут на уровне Мосгордумы и он обратится в Центризбирком, ситуация была бы уже более или менее глубоко изучена.
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"И вот здесь мы можем ускорить процесс. Это все. Но перепрыгнуть через рассмотрение материалов Мосгордумой - это невозможно. Это странно", - добавила Памфилова.
Как отметила председатель ЦИК, процедуре придается огромное значение, поскольку "процедура - это основа демократии".
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. По решению окружных избирательных комиссий 16 июля было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей Паук Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.
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Выборы в МосгордумуЭлла ПамфиловаДмитрий ГудковСергей МитрохинПолитика
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