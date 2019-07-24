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РИА Новости

Ученые назвали новый негативный эффект от употребления марихуаны

Вчера, 11:23
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© Fotolia / ZerborХимическая формула каннабидола, входящего в стостав марихуаны, на экране планшета
Химическая формула каннабидола, входящего в стостав марихуаны, на экране планшета
© Fotolia / Zerbor
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Употребление марихуаны во время беременности иногда ведет к развитию нарушений в развитии плода, полностью идентичных тем, которые возникают при злоупотреблении алкоголем во время вынашивания ребенка. Об этом пишут медики в журнале Birth Defects Research.

"Это исследование, а также схожие опыты на мышах, указывает на то, что марихуана действует на плод так же, как и алкоголь. Их совместное употребление еще сильнее усугубляет те дефекты в развитии, которые порождает каждое из этих веществ", — комментирует открытие Скотт Парнелл (Scott Parnell), профессор университета Северной Каролины в Роли (США).

В последние годы среди ученых возобновилась дискуссия о том, является ли марихуана наркотиком и вызывает ли она зависимость. Исследования, проводившиеся в прошлом на животных, давали в основном отрицательный ответ, однако недавние наблюдения за большими группами любителей "травки" показали, что постоянное употребление марихуаны ведет к изменениям в работе мозга и притупляет чувство удовольствия от ожидания приятных вещей.
С другой стороны, наблюдения за ее любителями в Новой Зеландии и других странах показывают, что регулярное употребление марихуаны снижает интеллект и статистически связано с повышенной вероятностью попадания в ДТП или другие катастрофы. Кроме того, употребление марихуаны может снижать половое влечение, ухудшать качество спермы и вести к импотенции.
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Грегори Коул (Gregory Cole) из университета Северной Каролины и его коллеги открыли еще один негативный эффект от употребления марихуаны, наблюдая за тем, как ее главное действующее вещество, ТГК-9, влияет на развитие зародышей рыбок-зебр (Danio rerio).
Недавние опыты на мышах, как отметил Коул, показали, что это соединение может воздействовать на те цепочки генов, управляющих развитием зародыша и работой организма, чью работу нарушает алкоголь. Это заставило ученых проверить, как марихуана, а также ее комбинация с этанолом, влияет на формирование нервной системы и всего тела рыб.
Как оказалось, крайне небольших количеств и того, и другого вещества было достаточно, чтобы породить те нарушения в формировании глаз и всей нервной системы в целом, которые можно наблюдать у носителей фетального алкогольного синдрома. Их действие, как показала блокировка работы генов, на которые воздействует алкоголь, было идентичным, что говорит об общем механизме развития подобных нарушений.
Эти сдвиги наблюдались не только во внешности рыбок-зебр, но и в их поведении. Развитие в присутствии алкоголя или ТГК-9 делало их мальков более склонными к риску и приводило к появлению некого подобия СДВГ, что характерно и для людей, страдающих от фетального алкогольного синдрома.
Все это, а также идентичный характер действия марихуаны и спиртного на зародыш, говорит о том, что будущим матерям следует избегать и того, и другого, и тем более никогда не комбинировать их употребление.
Сейчас ученые разрабатывают препараты на базе коротких РНК молекул, которые восстанавливают нормальную работу генов, на которые воздействует спирт и ТГК-9. Они, как надеются исследователи, помогут защитить будущих детей тех женщин, которые не способны или не хотят отказываться от выпивки и "травки" во время беременности.
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