Суббота 27 июля может стать самым теплым днем в июле в Москве

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Приближающаяся суббота может стать самым теплым днем за июль 2019 года, воздух в столице может прогреться до 28 градусов, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Не исключено, что суббота может стать самым теплым днем в этом июле месяце. Потому что на выходных у нас существенных осадков не ожидается. При переменной облачности и ночь будет довольно теплой - в Москве порядка 15-17 градусов и дневная температура на уровне 25-28 градусов", - сказала Позднякова.
Ранее метеоролог сообщала РИА Новости, что минувший понедельник 22 июля стал самым теплым днем текущего месяца, максимальная температура в столице в тот день составила 26,1 градуса. -