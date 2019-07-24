Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T11:14Z
https://ria.ru/20190724/1556825950.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155507/20/1555072060_0:0:3003:1689_1036x0_80_0_0_abdfeb338a449171296c8bc1e28c9520.jpg
РИА Новости

Суббота 27 июля может стать самым теплым днем в июле в Москве

Вчера, 11:14
264
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушка совершает пробежку на одной из улиц Москвы
Девушка совершает пробежку на одной из улиц Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Девушка совершает пробежку на одной из улиц Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Приближающаяся суббота может стать самым теплым днем за июль 2019 года, воздух в столице может прогреться до 28 градусов, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Не исключено, что суббота может стать самым теплым днем в этом июле месяце. Потому что на выходных у нас существенных осадков не ожидается. При переменной облачности и ночь будет довольно теплой - в Москве порядка 15-17 градусов и дневная температура на уровне 25-28 градусов", - сказала Позднякова.
Ранее метеоролог сообщала РИА Новости, что минувший понедельник 22 июля стал самым теплым днем текущего месяца, максимальная температура в столице в тот день составила 26,1 градуса. -
300000
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
РИА
Новости
Инжир
Эксперт посоветовала не покупать фрукты на улице в Москве
Пешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
Москвичей предупредили о перепадах температуры на выходных
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Председатель Генассамблеи ООН посетит Москву
Лента
новостей
Россия в четверг отправит внеочередной гуманитарный конвой в ДНР
Американские военные корабли во время учений в Персидском заливе
Эксперт оценил концепцию безопасности в Персидском заливе
Объединение пассажиров поддержало идею о платных курилках в аэропортах
Британский танкер Stena Impero
Владелец задержанного Ираном британского танкера связался с командой
МЧС опровергло сообщения об опрокидывании лодки с людьми на Москве-реке
Ракетный эскадренный миноносец военно-морских сил КНР Си Ань в акватории Невы в Санкт-Петербурге. 24 июля 2019
В Петербург прибыл китайский миноносец для участия в параде ВМФ
Автомобили на Крымском валу в Москве
В ЦОДД предупредили о сложной ситуации на дорогах в Москве из-за непогоды
Президент Ирана Хасан Роухани на встрече глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018
Иран не позволит устраивать беспорядок в Ормузском проливе, заявил Роухани
Северный олень на побережье Чукотского моря
В Якутии разработают стратегию развития арктической зоны до 2030 года
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
Тьерри Бретон
Во Франции экс-министра заперли в туалете и ограбили на 55 тысяч евро
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:37В Швеции американскому рэперу A$AP Rocky предъявили обвинения в нападении
10:35В Ростовской области три человека погибли в крупном ДТП
10:35В Краснодаре уволили воспитателя детсада, которая била детей тряпкой
10:33КНДР привезла на задержанное российское судно воду
10:30Ревнивый красноярец убил жену и расчленил мать
10:29В Азербайджане завели уголовное дело после крушения МиГ-29
10:27КНДР не скована обязательствами в плане запуска ракет, считает эксперт
10:26Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
10:25В Сочи вода ушла из подтопленных домов и дворов
10:24В СК рассказали о приборах, помогающих криминалистам на месте преступления
10:22На западе Москвы возник крупный лесной пожар
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
Лента новостейМолния