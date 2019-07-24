Суббота 27 июля может стать самым теплым днем в июле в Москве

"Не исключено, что суббота может стать самым теплым днем в этом июле месяце. Потому что на выходных у нас существенных осадков не ожидается. При переменной облачности и ночь будет довольно теплой - в Москве порядка 15-17 градусов и дневная температура на уровне 25-28 градусов", - сказала Позднякова.