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РИА Новости

Эксперт оценил концепцию безопасности в Персидском заливе

Вчера, 11:08
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© U.S. Army / Staff Sgt. Dalton SmithАмериканские военные корабли во время учений в Персидском заливе
Американские военные корабли во время учений в Персидском заливе
© U.S. Army / Staff Sgt. Dalton Smith
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Концепция коллективной безопасности в Персидском заливе, предложенная Москвой, соответствует международному праву и может быть принята путем разных механизмов, заявил руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ–ВШЭ Владимир Батюк.
Ранее Россия представила свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. В МИД РФ документ презентовали аккредитованным в Москве представителям арабских государств, Ирана, Турции, "пятерки" постоянных членов СБ ООН, Евросоюза, ЛАГ и стран БРИКС. Одними из мер, предложенных Москвой для укрепления безопасности в регионе, стали отказ от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах Залива, создание в регионе демилитаризованных зон, установление "горячих линий", обмен информацией о закупке вооружений и вооруженных силах. Россия также предлагает создать организацию по безопасности, куда бы входили Россия, США, Китай, Индия, Евросоюз и друге заинтересованные стороны.
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"Механизм (принятия документа – прим. ред.) может быть самый разный, в том числе и решение Совета Безопасности ООН или какое-то коллективное решение государств, упомянутых в данной концепции, в том числе и стран, которые располагаются в регионе Персидского залива", - сказал Батюк РИА Новости. По его мнению, представление концепции коллективной безопасности в Персидском заливе свидетельствует о том, что Россия пытается найти решение проблем региона.
"Я думаю, что эта концепция будет встречена с интересом, особенно со стороны стран, которые находятся в данном регионе. Что касается внешних игроков – тех же Соединенных Штатов – я думаю, это будет встречено гораздо более прохладно", - сказал Батюк. Он пояснил, что у США совершенно иное видение проблем данного региона и их решения.
"США считают, что для решения проблем безопасности в Персидском заливе и других международных проблем нужно, прежде всего, восстановить абсолютное американское лидерство, чтобы все следовали международному поведению, основанному на правилах, разрабатываемых в Вашингтоне", - добавил эксперт.
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При этом Батюк усомнился в возможности реализации положений концепции без поддержки всех указанных в документе стран, в том числе США. "В Москве, я думаю, не строили особых иллюзий по этому поводу. Главное, что само выдвижение этой концепции – это, безусловно, плюс с точки зрения российской внешней политики, демонстрация ее активности, нацеленности на конструктивное решение международных проблем при активном участии всех заинтересованных сторон", - заключил эксперт.
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Владимир БатюкПерсидский заливРоссияВ мире
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