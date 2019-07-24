Эксперт оценил концепцию безопасности в Персидском заливе

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Концепция коллективной безопасности в Персидском заливе, предложенная Москвой, соответствует международному праву и может быть принята путем разных механизмов, заявил руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ–ВШЭ Владимир Батюк.

Ранее Россия представила свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. В МИД РФ документ презентовали аккредитованным в Москве представителям арабских государств, Ирана, Турции, "пятерки" постоянных членов СБ ООН, Евросоюза, ЛАГ и стран БРИКС. Одними из мер, предложенных Москвой для укрепления безопасности в регионе, стали отказ от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах Залива, создание в регионе демилитаризованных зон, установление "горячих линий", обмен информацией о закупке вооружений и вооруженных силах. Россия также предлагает создать организацию по безопасности, куда бы входили Россия, США, Китай, Индия, Евросоюз и друге заинтересованные стороны.

"Механизм (принятия документа – прим. ред.) может быть самый разный, в том числе и решение Совета Безопасности ООН или какое-то коллективное решение государств, упомянутых в данной концепции, в том числе и стран, которые располагаются в регионе Персидского залива", - сказал Батюк РИА Новости. По его мнению, представление концепции коллективной безопасности в Персидском заливе свидетельствует о том, что Россия пытается найти решение проблем региона.

"Я думаю, что эта концепция будет встречена с интересом, особенно со стороны стран, которые находятся в данном регионе. Что касается внешних игроков – тех же Соединенных Штатов – я думаю, это будет встречено гораздо более прохладно", - сказал Батюк. Он пояснил, что у США совершенно иное видение проблем данного региона и их решения.

"США считают, что для решения проблем безопасности в Персидском заливе и других международных проблем нужно, прежде всего, восстановить абсолютное американское лидерство, чтобы все следовали международному поведению, основанному на правилах, разрабатываемых в Вашингтоне", - добавил эксперт.