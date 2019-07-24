В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg

Это связано с процентной ставкой Национального банка — минус 0,75 процента годовых. Кредитные организации вынуждены доплачивать регулятору за хранение избыточных средств.

Банкам выгоднее разместить свободные средства в кредиты и предоставить их институциональным заемщикам по отрицательной ставке (но более выгодной по сравнению со ставкой Центробанка). Заемщикам это тоже удобно: необходимо вернуть меньше, чем взяли.

Сейчас по такой схеме работают Zurcher Kantonalbank и Grisons cantonal bank. Ставки в банках кантонов Цюрих, Женева и Берн остаются невысокими, но все же выше нуля.