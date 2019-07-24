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РИА Новости

В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты

Вчера, 11:09
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© Depositphotos / Denis LinineОфис Zuger Kantonalbank в Швейцарии
Офис Zuger Kantonalbank в Швейцарии
© Depositphotos / Denis Linine
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Это связано с процентной ставкой Национального банка — минус 0,75 процента годовых. Кредитные организации вынуждены доплачивать регулятору за хранение избыточных средств.
Банкам выгоднее разместить свободные средства в кредиты и предоставить их институциональным заемщикам по отрицательной ставке (но более выгодной по сравнению со ставкой Центробанка). Заемщикам это тоже удобно: необходимо вернуть меньше, чем взяли.
Сейчас по такой схеме работают Zurcher Kantonalbank и Grisons cantonal bank. Ставки в банках кантонов Цюрих, Женева и Берн остаются невысокими, но все же выше нуля.
Похожая практика существует в Дании, Швеции и Японии.
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ШвейцарияВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Что нам скажет по этому поводу Герман Оскаревич Каббала?
24 июля, 11:18
Олег 84
55141001
Просто нет слов какие молодцы... Даже добавить нечего...
24 июля, 11:39
Ксюша Дорофеева
6200002
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