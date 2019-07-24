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РИА Новости

Атамбаев вылетел в Москву с российской авиабазы в Канте

Вчера, 11:04
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© Фото : страница Кундуз Жолдубаевой в FacebookСамолет на российской авиабазе в городе Кант, на котором экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вылетел в Москву
Самолет на российской авиабазе в городе Кант, на котором экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вылетел в Москву
© Фото : страница Кундуз Жолдубаевой в Facebook
Самолет на российской авиабазе в городе Кант, на котором экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вылетел в Москву
БИШКЕК, 24 июл — РИА Новости. Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вылетел в Москву спецбортом с российской авиабазы в городе Кант, передает корреспондент РИА Новости.
Провожать его приехали несколько сотен сторонников, однако на территорию авиабазы их не пустили. Через ворота проехал только кортеж Атамбаева из пяти автомобилей.
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На днях Атамбаев сообщил, что планирует вылететь в Москву, но о цели поездки и предстоящих встречах рассказывать не стал, заявив, что это конфиденциальная информация. В поездке его сопровождают несколько единомышленников, в том числе депутаты парламента. Советница экс-президента Кундуз Жолдубаева, которая также находится на борту самолета, перед вылетом написала в фейсбуке, что встречи в Москве пройдут "на самом высоком уровне". По ее словам, спецборт авиакомпании "РусДжет" за Атамбаевым выслала принимающая сторона.
На прошлой неделе Атамбаева в третий раз вызвали на допрос в Главное следственное управление МВД как свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Но эту повестку, как и две предыдущие, экс-президент проигнорировал, заявив, что "даже в руки их брать не будет". По закону после трех неявок на допрос правоохранительные органы имеют право принудительно привести свидетеля. При этом, как сообщил РИА Новости источник в МВД, никаких ограничений на вылет Атамбаева из страны нет.
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В конце июня парламент Киргизии передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес бывшего президента, подготовленный специальной депутатской комиссией, после чего прокуратура выдала заключение о том, что Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению Батукаева, незаконной трансформации земель и к другим преступлениям. Если суд признает его виновным, ему может грозить пожизненный срок.
Сам экс-президент назвал обвинения "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки.
Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Это единственный всенародно избранный президент, добровольно передавший власть после выборов.
Вскоре после вступления в должность нового президента Сооронбая Жээнбекова против чиновников из команды Атамбаева стали возбуждать уголовные дела о коррупции. Под судом находятся два бывших премьер-министра, два экс-мэра Бишкека и несколько известных политиков. Все они неоднократно называли обвинения "политически мотивированными".
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Алмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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