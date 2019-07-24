ЦИК пообещал расследовать обращения несостоявшихся кандидатов в МГД

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова пообещала провести тщательное расследование, если в ЦИК обратятся кандидаты в депутаты Мосгордумы, чьи жалобы после рассмотрения не удовлетворит Мосгоризбирком.

Накануне Памфилова провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы, многим из которых отказали в регистрации.

"Если они решат обратиться к нам, я обещаю, что мы проведем самое тщательное, транспарентное рассмотрение этих ситуаций буквально под микроскопом. С привлечением любых самых наинезависимейших экспертов, которые существуют, всесторонне", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Она пояснила, что право обратиться в ЦИК появится у кандидатов после рассмотрения их жалоб в Мосгоризбиркоме.