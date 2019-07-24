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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

ЦИК пообещал расследовать обращения несостоявшихся кандидатов в МГД

Вчера, 10:58
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© Фото : пресс-центр ЦИК РоссииГлава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК Элла Памфилова
© Фото : пресс-центр ЦИК России
Глава ЦИК Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова пообещала провести тщательное расследование, если в ЦИК обратятся кандидаты в депутаты Мосгордумы, чьи жалобы после рассмотрения не удовлетворит Мосгоризбирком.
Накануне Памфилова провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы, многим из которых отказали в регистрации.
Встреча председателя ЦИК РФ Э. Памфиловой с кандидатами в Мосгордуму
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"Если они решат обратиться к нам, я обещаю, что мы проведем самое тщательное, транспарентное рассмотрение этих ситуаций буквально под микроскопом. С привлечением любых самых наинезависимейших экспертов, которые существуют, всесторонне", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Она пояснила, что право обратиться в ЦИК появится у кандидатов после рассмотрения их жалоб в Мосгоризбиркоме.
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. По решению окружных избирательных комиссий 16 июля было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей Паук Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомЭлла ПамфиловаЦИК РФРоссияПолитика
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