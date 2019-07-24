ЦИК пообещал расследовать обращения несостоявшихся кандидатов в МГД

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова пообещала провести тщательное расследование, если в ЦИК обратятся кандидаты в депутаты Мосгордумы, чьи жалобы после рассмотрения не удовлетворит Мосгоризбирком.
Накануне Памфилова провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы, многим из которых отказали в регистрации.
"Если они решат обратиться к нам, я обещаю, что мы проведем самое тщательное, транспарентное рассмотрение этих ситуаций буквально под микроскопом. С привлечением любых самых наинезависимейших экспертов, которые существуют, всесторонне", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Она пояснила, что право обратиться в ЦИК появится у кандидатов после рассмотрения их жалоб в Мосгоризбиркоме.
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. По решению окружных избирательных комиссий 16 июля было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей Паук Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.