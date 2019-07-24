Экс-депутат Госдумы Боровой заявил, что попросил политическое убежище в США

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Константин Боровой подтвердил РИА Новости информацию о том, что он попросил политическое убежище в США.
"(Информация) верная", - сказал Боровой, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в СМИ появилась информация, что Боровой попросил политическое убежище в США после совета неких экспертов: они посоветовали ему уехать из России из-за того, что за ним якобы была "установочная слежка". Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) не стала комментировать РИА Новости эту информацию, сославшись на то, что запрос на статус беженца конфиденциален.
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