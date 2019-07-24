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РИА Новости

Экс-депутат Госдумы Боровой заявил, что попросил политическое убежище в США

Вчера, 10:57
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© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкКонстантин Боровой
Константин Боровой
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Константин Боровой. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Константин Боровой подтвердил РИА Новости информацию о том, что он попросил политическое убежище в США.
"(Информация) верная", - сказал Боровой, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в СМИ появилась информация, что Боровой попросил политическое убежище в США после совета неких экспертов: они посоветовали ему уехать из России из-за того, что за ним якобы была "установочная слежка". Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) не стала комментировать РИА Новости эту информацию, сославшись на то, что запрос на статус беженца конфиденциален.
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Популярные комментарии
а чего не на Украину подался? :-) они же с бабойЛерой в 2014м за Украину так топили, пока бабаЛера душу потусторонним силам не отдала? :-)
24 июля, 11:07
Александр Родионов
920000
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