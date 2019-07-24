Экс-депутат Госдумы Боровой заявил, что попросил политическое убежище в США

Ранее в СМИ появилась информация, что Боровой попросил политическое убежище в США после совета неких экспертов: они посоветовали ему уехать из России из-за того, что за ним якобы была "установочная слежка". Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) не стала комментировать РИА Новости эту информацию, сославшись на то, что запрос на статус беженца конфиденциален.