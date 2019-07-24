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РИА Новости
Ленинградская область

Ленинградcкая область учредила премии для победителей WorldSkills 2018

Вчера, 10:54
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С-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о присуждении 10 студентам, занявшие по результатам 2018 года призовые места чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, а также их наставникам премий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
WorldSkills — международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем создания профессиональных стандартов через организацию и проведение конкурсов среди студентов средних учебных заведений. Соглашение о сотрудничестве WorldSkills с Ленинградской областью было подписано в январе 2014 года, а в прошлом году в чемпионате заняли первые и призовые места 10 человек – студенты техникумов и учащиеся организаций общего и дополнительного образования.
"Чемпионат молодых профессионалов - это возможность заявить о себе, для региона – вызов системе профессионального образования на соответствие требованиям сегодняшнего дня, международным стандартам подготовки "синих воротничков". Приятно, что результаты достойные, и это отличный стимул - не останавливаться!", – отметил Александр Дрозденко, слова которого привели в пресс-службе.
В прошлом году, на VI национальном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), участники из 85 регионов соревновались в 62 компетенциях. Ленинградскую область представляла команда из 22 человек: 11 участников, 10 экспертов, один тим-лидер, пояснил представитель пресс-службы.
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"Занявшие первые места в национальном этапе ребята и их наставники получат губернаторскую премию: за первое место – 250 тысяч рублей, за второе – 200 тысяч рублей, третье – 150 тысяч рублей, четвертое – 100 тысяч рублей. Победители международного этапа получают: за первое место – 350 тысяч рублей, второе – 250 тысяч рублей, третье – 200 тысяч рублей, четвертое – 150 тысяч рублей", - заявил собеседник агентства.
Он добавил, что также в 2022 году Ленинградская область примет у себя европейский чемпионат рабочих профессий EuroSkills.
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Ленинградская областьWorldSkillsАлександр Дрозденко
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