Ленинградcкая область учредила премии для победителей WorldSkills 2018

С-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о присуждении 10 студентам, занявшие по результатам 2018 года призовые места чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, а также их наставникам премий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

WorldSkills — международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем создания профессиональных стандартов через организацию и проведение конкурсов среди студентов средних учебных заведений. Соглашение о сотрудничестве WorldSkills с Ленинградской областью было подписано в январе 2014 года, а в прошлом году в чемпионате заняли первые и призовые места 10 человек – студенты техникумов и учащиеся организаций общего и дополнительного образования.

"Чемпионат молодых профессионалов - это возможность заявить о себе, для региона – вызов системе профессионального образования на соответствие требованиям сегодняшнего дня, международным стандартам подготовки "синих воротничков". Приятно, что результаты достойные, и это отличный стимул - не останавливаться!", – отметил Александр Дрозденко, слова которого привели в пресс-службе.

В прошлом году, на VI национальном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), участники из 85 регионов соревновались в 62 компетенциях. Ленинградскую область представляла команда из 22 человек: 11 участников, 10 экспертов, один тим-лидер, пояснил представитель пресс-службы.

"Занявшие первые места в национальном этапе ребята и их наставники получат губернаторскую премию: за первое место – 250 тысяч рублей, за второе – 200 тысяч рублей, третье – 150 тысяч рублей, четвертое – 100 тысяч рублей. Победители международного этапа получают: за первое место – 350 тысяч рублей, второе – 250 тысяч рублей, третье – 200 тысяч рублей, четвертое – 150 тысяч рублей", - заявил собеседник агентства.