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РИА Новости

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Вчера, 10:48
38280
Никита Белянкин
Никита Белянкин
Никита Белянкин. Архивное фото
ЕРЕВАН, 24 июл — РИА Новости. В Армении арестовали находящегося в международном розыске фигуранта дела об убийстве бывшего российского спецназовца Никиты Белянкина. Об этом РИА Новости сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Уточняется, что срок содержания под стражей составляет 40 дней.
"Генпрокуратура Армении обратилась к российским коллегам, сообщив об аресте, попросив передать нам дело для уголовного преследования в отношении арестованного", — сказала собеседница агентства.
Бывшего бойца спецназа ГРУ, участника боевых действий в Сирии Никиту Белянкина убили 1 июня в массовой драке в Красногорске. Он заступился за местного жителя, которого избивала толпа.
Красногорский городской суд заключил под стражу предполагаемого убийцу Сергея Ходжояна, неофициально работающего барменом в заведении, около которого произошла драка.
Всего сообщалось о задержании и арестах девяти предполагаемых участников конфликта.
Цветы на месте убийства Никиты Белянкина
4 июня, 13:50
"Не смог пройти мимо беззакония". Почему и за что погиб Никита БелянкинЗадержаны подозреваемые в убийстве бывшего военнослужащего Никиты Белянкина в Подмосковье. Бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о трагедии в Путилково.
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Убийство бывшего спецназовца в ПодмосковьеГенеральная прокуратура РФАрменияВ мире
Популярные комментарии
Запросили материалы дела, чтобы придумать как его отмазать.
24 июля, 12:04
mxx876
13102727
Позор такое писать. На кого пашешь?
24 июля, 12:34
Alexander Knaub
2300004
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