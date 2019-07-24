В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

ЕРЕВАН, 24 июл — РИА Новости. В Армении арестовали находящегося в международном розыске фигуранта дела об убийстве бывшего российского спецназовца Никиты Белянкина. Об этом РИА Новости сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Уточняется, что срок содержания под стражей составляет 40 дней.
"Генпрокуратура Армении обратилась к российским коллегам, сообщив об аресте, попросив передать нам дело для уголовного преследования в отношении арестованного", — сказала собеседница агентства.
Бывшего бойца спецназа ГРУ, участника боевых действий в Сирии Никиту Белянкина убили 1 июня в массовой драке в Красногорске. Он заступился за местного жителя, которого избивала толпа.
Красногорский городской суд заключил под стражу предполагаемого убийцу Сергея Ходжояна, неофициально работающего барменом в заведении, около которого произошла драка.
Всего сообщалось о задержании и арестах девяти предполагаемых участников конфликта.