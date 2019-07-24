В театре рассказали об улучшении состояния Инны Чуриковой

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Народная артистка СССР Инна Чурикова чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер, в котором работает актриса.

"Слава Богу, все уже хорошо. Я разговаривал с Инной Михайловной - чувствует себя она уже хорошо, настроение у нее отличное. Она очень рада, что попала к таким прекрасным врачами, которые всех самых тяжелых больных ставят на ноги", - сказал Варшавер.

По словам директора, у нее никаких переломов, только ушибы, которые уже проходят.

"Никаких реанимаций и тяжелых состояний, о которых постоянно пишут, сейчас нет. Инна Михайловна пока остается в больнице, но не потому, что плохо себя чувствует, а потому что врачи заодно хотят все проверить, ведь она обращается к врачам крайне редко. Так что через несколько дней наша замечательная актриса уже будет на ногах и выпишется из больницы", - отметил Варшавер.