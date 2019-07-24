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РИА Новости
Культура

В театре рассказали об улучшении состояния Инны Чуриковой

Вчера, 10:44
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАктриса Инна Чурикова, получившая награду в номинации "Лучшая женская роль" на XXVI церемонии награждения лауреатов театральной премии "Хрустальная Турандот" в Москве
Актриса Инна Чурикова, получившая награду в номинации Лучшая женская роль на XXVI церемонии награждения лауреатов театральной премии Хрустальная Турандот в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Народная артистка СССР Инна Чурикова чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер, в котором работает актриса.
"Слава Богу, все уже хорошо. Я разговаривал с Инной Михайловной - чувствует себя она уже хорошо, настроение у нее отличное. Она очень рада, что попала к таким прекрасным врачами, которые всех самых тяжелых больных ставят на ноги", - сказал Варшавер.
Инна Чурикова
19 июля, 12:15
Очевидица падения Чуриковой со сцены рассказала подробности инцидента
По словам директора, у нее никаких переломов, только ушибы, которые уже проходят.
"Никаких реанимаций и тяжелых состояний, о которых постоянно пишут, сейчас нет. Инна Михайловна пока остается в больнице, но не потому, что плохо себя чувствует, а потому что врачи заодно хотят все проверить, ведь она обращается к врачам крайне редко. Так что через несколько дней наша замечательная актриса уже будет на ногах и выпишется из больницы", - отметил Варшавер.
В четверг, 18 июля, сообщалось, что Чурикова во время спектакля "Старая дева" внезапно упала со сцены. Зрители помогли актрисе подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену. Но на саму сцену и за кулисы ее уже внесли на руках. Спектакль, в котором также играли Екатерина Васильева и Александр Михайлов, прервали.
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КультураИнна ЧуриковаМосква
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