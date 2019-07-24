МИД России предупредил о сбоях в авиасообщении в Британии и Италии

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о задержке или отмене рейсов в лондонском аэропорте Хитроу и ряде аэропортов Италии.

Также ведомство сообщило о протестах авиаперевозчиков и сотрудников ряда итальянских аэропортов 26 июля. На сутки будет приостановлена работа международного аэропорта Милана "Линате" (LIN) и авиакомпании Alitalia. Меньший срок, с 10.00 до 14.00 этого дня, не будут работать аэропорты Милана (MXP), Болоньи (BLQ) и Вероны (VRN).