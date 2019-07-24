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РИА Новости

МИД России предупредил о сбоях в авиасообщении в Британии и Италии

Вчера, 10:44
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о задержке или отмене рейсов в лондонском аэропорте Хитроу и ряде аэропортов Италии.
"Великобритания – 26-27 июля забастовка авиадиспетчеров аэропорта Хитроу (LHR); изменения в расписании, задержка/отмена авиарейсов", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД, опубликованном в Twitter.
Также ведомство сообщило о протестах авиаперевозчиков и сотрудников ряда итальянских аэропортов 26 июля. На сутки будет приостановлена работа международного аэропорта Милана "Линате" (LIN) и авиакомпании Alitalia. Меньший срок, с 10.00 до 14.00 этого дня, не будут работать аэропорты Милана (MXP), Болоньи (BLQ) и Вероны (VRN).
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