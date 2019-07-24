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РИА Новости

Из зоны конфликта на границе Киргизии и Таджикистана эвакуировали людей

Вчера, 10:34
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БИШКЕК, 24 июл - РИА Новости. Более 600 человек эвакуировали из зоны конфликта на границе Киргизии и Таджикистана, где ранее произошел конфликт, сообщили РИА Новости в среду в Международном движении Красного Креста и Красного Полумесяца.
"Из села Аксай в город Баткен эвакуированы более шестисот человек", - заявили в организации. Часть из эвакуированных жителей разместились у своих родственников и знакомых. Остальных временно поселили в здании лицея и нескольких школ областного центра.
В понедельник произошел конфликт между гражданами Киргизии и Таджикистана. Как заявили в Бишкеке, причиной конфликта послужила установка флагштока жителями таджикского Воруха на въезде в село. Жители киргизского села Аксай выступили против установки флагштока. Началась словесная перепалка, одна из сторон применила оружие. По данным киргизской стороны, пострадали 17 человек. В свою очередь в Душанбе заявили, что конфликт начался из-за установки стелы с надписью "Аксай" на территории таджикского Воруха. По данным таджикской стороны, пострадали более 20 человек, один погиб.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
23 июля, 19:42
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