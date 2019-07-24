"Наш ответ": гитарист "Кино" исполнил композицию группы Metallica

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Гитарист и один из основателей группы "Кино" Юрий Каспарян исполнил на концерте проекта "Симфоническое КИНО" композицию Enter Sandman американской группы Metallica.

"Москва, спасибо! Наш ответ Metallica!" — говорится в подписи к видео

Группа Metallica 21 июля дала концерт в Лужниках, на котором исполнила хит Виктора Цоя "Группа крови". По словам организатора, музыканты всегда исполняют знаковую песню страны, в которой выступают.