"Наш ответ": гитарист "Кино" исполнил композицию группы Metallica

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Гитарист и один из основателей группы "Кино" Юрий Каспарян исполнил на концерте проекта "Симфоническое КИНО" композицию Enter Sandman американской группы Metallica.
"Москва, спасибо! Наш ответ Metallica!" — говорится в подписи к видео.
Группа Metallica 21 июля дала концерт в Лужниках, на котором исполнила хит Виктора Цоя "Группа крови". По словам организатора, музыканты всегда исполняют знаковую песню страны, в которой выступают.
Проект Каспаряна и композитора Игоря Вдовина "Симфоническое КИНО" существует с 2010 года. Музыканты исполняют песни "Кино" в сопровождении симфонического оркестра.