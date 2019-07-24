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РИА Новости
Культура

"Наш ответ": гитарист "Кино" исполнил композицию группы Metallica

Вчера, 10:38
18968
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Гитарист и один из основателей группы "Кино" Юрий Каспарян исполнил на концерте проекта "Симфоническое КИНО" композицию Enter Sandman американской группы Metallica.
"Москва, спасибо! Наш ответ Metallica!" — говорится в подписи к видео.
Группа Metallica 21 июля дала концерт в Лужниках, на котором исполнила хит Виктора Цоя "Группа крови". По словам организатора, музыканты всегда исполняют знаковую песню страны, в которой выступают.
Проект Каспаряна и композитора Игоря Вдовина "Симфоническое КИНО" существует с 2010 года. Музыканты исполняют песни "Кино" в сопровождении симфонического оркестра.
Metallica исполнила Группу крови на концерте в Лужниках
23 июля, 00:32
Стало известно, почему Metallica спела "Группу крови" на концерте в Москве
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КультураMetallicaКиноРоссияСША
Популярные комментарии
Metallica, группу крови заново написала, вероятно поэтому вы так взбудоражены. Они сыграли композицию Кино, гитарист Кино сыграл их композицию, да еще с оркестром. Разве это плохой ответ? Чего нервничаете?
24 июля, 12:34
Andor
1200001
Тупо украл партитуры с концерта Metallica в Сан-Франциско, со знаменитого концерта с симфоническим оркестром. Metallica S&M
24 июля, 12:04
Intolerant SS2LOKKI
2000010
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