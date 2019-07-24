В индустриальном парке "Волоколамск" к 2020 году создадут инфраструктуру

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Правительство Московской области совместно с администрацией городского округа Волоколамск подготовят к работе инфраструктуру индустриального парка "Волоколамск" к началу 2020 года, говорится в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Создание индустриального парка окажет значительную роль на повышение инвестиционной привлекательности Волоколамска и вместе с ростом числа резидентов предоставит несколько сотен новых рабочих мест для жителей муниципального образования. Площадка будет полностью обеспечена необходимой инфраструктурой, уже сейчас ведутся работы подрядчиком по строительству внешних сетей электро и газоснабжения", - цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства Подмосковья Вадима Хромова.

Отмечается, что площадка для развития бизнеса будет размещена в непосредственной близости от железнодорожной ветки и Новорижского шоссе на земельном участке размером более 60 гектаров. Для потенциальных инвесторов власти Подмосковья предусмотрели ряд льгот - в частности, компании могут получить земельный участок в аренду без проведения торгов с дальнейшим правом выкупа после завершения строительства. При этом при приобретении необходимо будет внести 15% от кадастровой стоимость земельного участка.