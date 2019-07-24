Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T10:21Z
https://ria.ru/20190724/1556824379.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Новости Подмосковья

В индустриальном парке "Волоколамск" к 2020 году создадут инфраструктуру

Вчера, 10:21
15
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Правительство Московской области совместно с администрацией городского округа Волоколамск подготовят к работе инфраструктуру индустриального парка "Волоколамск" к началу 2020 года, говорится в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.
"Создание индустриального парка окажет значительную роль на повышение инвестиционной привлекательности Волоколамска и вместе с ростом числа резидентов предоставит несколько сотен новых рабочих мест для жителей муниципального образования. Площадка будет полностью обеспечена необходимой инфраструктурой, уже сейчас ведутся работы подрядчиком по строительству внешних сетей электро и газоснабжения", - цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства Подмосковья Вадима Хромова.
Отмечается, что площадка для развития бизнеса будет размещена в непосредственной близости от железнодорожной ветки и Новорижского шоссе на земельном участке размером более 60 гектаров. Для потенциальных инвесторов власти Подмосковья предусмотрели ряд льгот - в частности, компании могут получить земельный участок в аренду без проведения торгов с дальнейшим правом выкупа после завершения строительства. При этом при приобретении необходимо будет внести 15% от кадастровой стоимость земельного участка.
Молочная и хлебобулочная продукция
23 июля, 16:23
В подмосковном Волоколамском округе построят хлебокондитерскую фабрику
"Также резиденты индустриального парка смогут воспользоваться правом получения компенсации затрат на подведение инженерной и транспортной инфраструктуры к предприятию и новой мерой поддержки Московской области – инвестиционным налоговым вычетом", - подчеркивается в сообщении.
000000
Новости ПодмосковьяМосковская область
Рекомендуем
Школьные рюкзаки
В подмосковном Наро-Фоминске построят школу на 825 мест
РИА
Новости
Ученики на уроке в школе
В подмосковном округе Луховицы построят школу на 154 места
Снаряды
В Подмосковье с начала года обезвредили почти 350 боеприпасов времен войны
В одном из гипермаркетов Московской области
В Подмосковье урожайность овощей выросла в 1,5 раза
Лента
новостей
Квартира в новостройке. Архивное фото
В Подмосковье 22 врача получили "Социальную ипотеку"
Молочная и хлебобулочная продукция
В подмосковном Волоколамском округе построят хлебокондитерскую фабрику
В Подмосковье утвердили границы заказника в Шатуре
Пианист
В подмосковной Истре начал работу образовательный курс для юных музыкантов
Абитуриент перед собеседованием
Подмосковные вузы получили уже 35 тысяч заявлений от абитуриентов
Городской автобус Мострансавто
Порядка 10 млн поездок совершили жители Подмосковья по новым маршрутам
Губернатор Ростовской области Василий Голубев на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
Губернатор Ростовской области рассказал о финансировании нацпроектов
Река Цна в городе Тамбов
Тамбовщина получит федеральную поддержку по нацпроекту "Образование"
Медики во время операции
В подмосковном Домодедове открыли центр спасения конечностей
В Нижегородской области открыли учебный центр патриотического воспитания
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
В Ростовской области до конца 2020 года разработают социальный кодекс
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:41Епископ Енисейский и Лесосибирский опроверг обвинения в домашнем насилии
10:41В Афганистане более 35 силовиков погибли из-за нападения боевиков
10:37В Швеции американскому рэперу A$AP Rocky предъявили обвинения в нападении
10:35В Ростовской области три человека погибли в крупном ДТП
10:35В Краснодаре уволили воспитателя детсада, которая била детей тряпкой
10:33КНДР привезла на задержанное российское судно воду
10:30Ревнивый красноярец убил жену и расчленил мать
10:29В Азербайджане завели уголовное дело после крушения МиГ-29
10:27КНДР не скована обязательствами в плане запуска ракет, считает эксперт
10:26Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
10:25В Сочи вода ушла из подтопленных домов и дворов
10:24В СК рассказали о приборах, помогающих криминалистам на месте преступления
10:22На западе Москвы возник крупный лесной пожар
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
Лента новостейМолния