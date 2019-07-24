Россияне не пострадали в ДТП в Анталье, сообщили в генконсульстве

АНКАРА, 24 июл – РИА Новости. Россияне не пострадали в аварии с автобусом в турецкой провинции Анталья, среди пострадавших граждане Польши и Норвегии, заявил РИА Новости представитель российского генконсульства в Анталье.
Ранее агентство Anadolu сообщило, что 25 туристов из Польши, Норвегии и РФ пострадали с ДТП с автобусом в районе Кемера. Большинство пострадавших получили травмы от разбитых стекол, помощь им была оказана амбулаторно.
"Подтверждаем ДТП. По информации полиции и управлению по культуре и туризму Антальи, среди пострадавших российских граждан нет. Туристы были из Польши и Норвегии", - сказал собеседник агентства.