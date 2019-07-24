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РИА Новости

Россияне не пострадали в ДТП в Анталье, сообщили в генконсульстве

Вчера, 10:13
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© AP Photo / DHAАвтобус с туристами попал в ДТП в провинции Анталья. 23 июля 2019
Автобус с туристами попал в ДТП в провинции Анталья. 23 июля 2019
© AP Photo / DHA
Автобус с туристами попал в ДТП в провинции Анталья. 23 июля 2019
АНКАРА, 24 июл – РИА Новости. Россияне не пострадали в аварии с автобусом в турецкой провинции Анталья, среди пострадавших граждане Польши и Норвегии, заявил РИА Новости представитель российского генконсульства в Анталье.
Ранее агентство Anadolu сообщило, что 25 туристов из Польши, Норвегии и РФ пострадали с ДТП с автобусом в районе Кемера. Большинство пострадавших получили травмы от разбитых стекол, помощь им была оказана амбулаторно.
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"Подтверждаем ДТП. По информации полиции и управлению по культуре и туризму Антальи, среди пострадавших российских граждан нет. Туристы были из Польши и Норвегии", - сказал собеседник агентства.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмАнталья (провинция)В мире
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