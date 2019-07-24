Власти рассказали о семье матери мальчика, посаженного на цепь на Кубани

СОЧИ, 24 июл – РИА Новости. Семья матери мальчика, посаженного на цепь отцом на Кубани, оценивалась как благополучная, жалоб от соседей не поступало, сообщил РИА Новости глава Кубанского сельского поселения Иван Триполец.

Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы в отношении 46-летнего жителя села Великовечное, который, по данным следствия, отправляясь в перинатальный центр Краснодара с беременной женой и 4-летним сыном, посадил на цепь и запер в сарае десятилетнего сына. Мальчику удалось выбраться, сейчас он находится в реабилитационном центре. Врачи подтвердили, что травм на теле ребенка нет. Родная мать мальчика проживает в Кубанском сельском поселении Апшеронского района.

"Семья благополучная, жалоб на нее в администрацию не поступало, в поле зрения администрации не попадала. Когда проезжали мимо ее дома, видели, что там все вроде бы нормально. А тут такой факт… От соседей никаких отрицательных моментов не было", - пояснил Триполец, пояснив, что местную администрацию пока не привлекали к работе по оценке условий проживания матери, подходят ли они для проживания старшего сына.

Он добавил, что женщина, муж которой погиб в аварии, проживает в доме с двумя маленькими детьми, которые ходят в детский сад, и гражданским мужем, от которого ожидает четвертого ребенка. Сейчас она находится в декрете, а до этого работала в бюджетной сфере.