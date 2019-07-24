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РИА Новости

"Шереметьево" в случае возвращения курилок сделает их бесплатными

Вчера, 10:06
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкКурительная комната
Курительная комната
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Курительная комната. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Международный аэропорт "Шереметьево" при принятии законодательного решения о возвращении "курилок" планирует сделать их бесплатными, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Госдума в июле приняла в первом чтении законопроект о возврате курилок в здания аэропортов. Газета "Известия" в среду сообщила, что депутаты в поправках планируют предложить сделать "курилки" платными.
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"В случае положительного принятия Государственной Думой рассматриваемого изменения, АО "МАШ" выделит в "чистой зоне" соответствующие требованиям изолированные помещения. АО "МАШ" планирует указанную услугу пассажирам предоставлять на безвозмездной основе", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Шереметьево".
"Шереметьево" напоминает, что аэропорт разработал концепцию и стандарты курительных комнат в "чистых зонах". Согласно проекту курительные комнаты должны быть изолированы от всех помещений, связанных с обслуживанием пассажиров, а также должны быть оборудованными современными мощными вентиляционными системами. Важным является и размещение внутри информации о вреде данной привычки, отмечает пресс-служба.
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В конце 2017 года депутат от ЕР Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускавший курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. В феврале 2018 года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его редакцию до первого чтения, и автор сделал это. Затем комитет по транспорту и строительству (соисполнитель по законопроекту) рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении, как и комитет по охране здоровья. Однако Минздрав выступил против этого законопроекта. По мнению ведомства, возвращение курительных комнат в аэропорты будет способствовать увеличению числа курильщиков и росту заболеваний, обусловленных потреблением сигарет.
Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году "антитабачным" законом. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.
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Госдума РФШереметьево (аэропорт)РоссияОбщество
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