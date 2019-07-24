В Турции 25 туристов пострадали в ДТП с автобусом

АНКАРА, 24 июл – РИА Новости. Двадцать пять туристов из Польши, Норвегии и России пострадали в ДТП с автобусом в турецкой провинции Анталья, сообщает агентство Anadolu.
ДТП произошло в понедельник в районе Кемера. Большинство пострадавших получили травмы от разбитых стекол, помощь им была оказана амбулаторно.
Позже представитель российского генконсульства в Анталье сообщил, что россияне в аварии не пострадали.
"Подтверждаем ДТП. По информации полиции и управлению по культуре и туризму Антальи, среди пострадавших российских граждан нет. Туристы были из Польши и Норвегии", - сказал собеседник агентства.