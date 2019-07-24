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РИА Новости

В Турции 25 туристов пострадали в ДТП с автобусом

Вчера, 10:04
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© AP Photo / DHAАвтобус с туристами попал в ДТП в провинции Анталья. 23 июля 2019
Автобус с туристами попал в ДТП в провинции Анталья. 23 июля 2019
© AP Photo / DHA
АНКАРА, 24 июл – РИА Новости. Двадцать пять туристов из Польши, Норвегии и России пострадали в ДТП с автобусом в турецкой провинции Анталья, сообщает агентство Anadolu.
ДТП произошло в понедельник в районе Кемера. Большинство пострадавших получили травмы от разбитых стекол, помощь им была оказана амбулаторно.
Позже представитель российского генконсульства в Анталье сообщил, что россияне в аварии не пострадали.
"Подтверждаем ДТП. По информации полиции и управлению по культуре и туризму Антальи, среди пострадавших российских граждан нет. Туристы были из Польши и Норвегии", - сказал собеседник агентства.
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