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РИА Новости

На Украину с начала года не пустили почти пять тысяч россиян

Вчера, 09:58
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КИЕВ, 24 июл - РИА Новости. Украинские пограничники не пустили в страну почти 5 тысяч граждан России с начала года, сообщил в среду начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации погранслужбы Украины Андрей Демченко.
"С начала года (не пустили на территорию Украины - ред.) почти 4,89 тысячи граждан Российской Федерации", - цитирует Демченко агентство УНН.
Он также сообщил, что всего с начала года в страну не пустили почти 14 тысяч иностранцев.
В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. После окончания военного положения Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Госпогранслужбе продолжить усиленную охрану границы с РФ и осуществлять усиленный контроль за россиянами, въезжающими в страну.
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