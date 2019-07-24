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РИА Новости

Чиновник призвал исходить из интересов детей, решая судьбу горевшего лагеря

Вчера, 09:58
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края
Сотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 24 июл - РИА Новости. Решение о закрытии лагеря под Хабаровском, где из-за пожара погибли четверо детей, нужно принимать исходя из интересов детей и вожатых, сообщил на заседании комиссии по ЧС в Хабаровске статс-секретарь - замминистра просвещения РФ Павел Зенькович.
Пожар произошел в ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей. При пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей, из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей с ожогами скончались в реанимации. СК возбудил уголовное дело. В среду в Хабаровском крае объявлен траур.
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"Решение о дальнейшей работе лагеря - это компетенция комиссии по ЧС субъекта, но мне кажется, было бы правильным, в первую очередь, исходить из интересов детей и интересов персонала лагеря… Вожатые, которые были на месте и сделали все возможное, чтобы детей спасти. Надо исходить из их интересов и того, что скажут психологи", - сказал Зенькович.
Ранее сообщалось, что лагерь продолжает работать, в нем остаются 175 детей из 427 приехавших на отдых. Большую часть забрали родители. В лагере находятся 33 вожатых.
На заседании комиссии по ЧС в среду психологи отметили их тяжелое эмоциональное состояние, в котором продолжать работать "будет небезопасно для детей и самих вожатых".
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