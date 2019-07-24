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РИА Новости

В Китае восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом

09:53
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ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Микроавтобус вылетел с трассы и перевернулся в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу, жертвами ДТП стали восемь человек, три человека получили тяжелые травмы, говорится в распространённом в среду сообщении управления по чрезвычайным ситуациям уезда Сынань.
Инцидент произошел во вторник в 17.35 по местному времени (12.35 мск) в уезде Сынань городского округа Тунжэнь, когда микроавтобус по пока неустановленной причине вылетел с дороги и перевернулся.
На месте ДТП с участием автобуса с украинскими туристами в Подкарпатском воеводстве, Польша. 18 августа 2018
18 августа 2018, 12:34
Крупные ДТП с автобусами в мире в 2018 году
Все пострадавшие были доставлены в больницу. Правоохранительные органы приступили к расследованию причин инцидента.
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