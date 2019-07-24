В Китае восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом

ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Микроавтобус вылетел с трассы и перевернулся в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу, жертвами ДТП стали восемь человек, три человека получили тяжелые травмы, говорится в распространённом в среду сообщении управления по чрезвычайным ситуациям уезда Сынань.

Инцидент произошел во вторник в 17.35 по местному времени (12.35 мск) в уезде Сынань городского округа Тунжэнь, когда микроавтобус по пока неустановленной причине вылетел с дороги и перевернулся.