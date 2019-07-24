Москалькова рассказала, почему не принят закон против насилия в семье

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Закон о противодействии насилию в семье до сих пор не принят в России, потому что нет единого мнения по поводу мер, которые могут применяться в случае насилия в семье, сказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании во вторник обратилась к Москальковой с предложением объединить усилия в мониторинге и разработке законопроекта против насилия в семье.
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"Законопроект по противодействию насилию в семье неоднократно разрабатывался и вносился в Госдуму, но ни один из вариантов не нашел поддержки большинства. Эти попытки принять законопроект не увенчались успехом из-за разных подходов к мерам, которые могут применяться в случае конфликта в семье", - сказала Москалькова.
Также омбудсмен отметила, что итоговый законопроект должен узаконить "выработанные сегодняшним обществом позитивные явления", например, кризисные центры для женщин. Кроме того, Москалькова добавила, что сейчас стоит острая необходимость работать в этом направлении.
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