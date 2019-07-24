Москалькова рассказала, почему не принят закон против насилия в семье

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Закон о противодействии насилию в семье до сих пор не принят в России, потому что нет единого мнения по поводу мер, которые могут применяться в случае насилия в семье, сказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.