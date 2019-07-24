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РИА Новости

Москалькова рассказала, почему не принят закон против насилия в семье

09:36
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Закон о противодействии насилию в семье до сих пор не принят в России, потому что нет единого мнения по поводу мер, которые могут применяться в случае насилия в семье, сказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании во вторник обратилась к Москальковой с предложением объединить усилия в мониторинге и разработке законопроекта против насилия в семье.
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"Законопроект по противодействию насилию в семье неоднократно разрабатывался и вносился в Госдуму, но ни один из вариантов не нашел поддержки большинства. Эти попытки принять законопроект не увенчались успехом из-за разных подходов к мерам, которые могут применяться в случае конфликта в семье", - сказала Москалькова.
Также омбудсмен отметила, что итоговый законопроект должен узаконить "выработанные сегодняшним обществом позитивные явления", например, кризисные центры для женщин. Кроме того, Москалькова добавила, что сейчас стоит острая необходимость работать в этом направлении.
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Татьяна МоскальковаРоссияОбщество
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