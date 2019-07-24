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РИА Новости

Кортеж Атамбаева въехал на территорию российской авиабазы

09:31
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© Фото : пресс-служба президента КР Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев
© Фото : пресс-служба президента КР
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
БИШКЕК, 24 июл - РИА Новости. Кортеж экс-президента Киргизии Атамбаева въехал на территорию российской авиабазы, откуда бывший лидер собирается вылететь в Москву, передает в среду корреспондент РИА Новости.
Ранее Атамбаев заявил, что планирует вылететь в Москву в среду "на пару дней". О цели поездки и предстоящих в российской столице встречах он рассказывать не стал, уточнив, что это "конфиденциальная информация". Позднее экс-президент заявил, что вылетит из страны с российской авиабазы в городе Канте в 12.30 (9.30 мск).
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На минувшей неделе сотрудники милиции в третий раз вызвали Атамбаева на допрос в Главное следственное управление МВД страны для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Но эту повестку, как и предыдущие две, экс-лидер проигнорировал, заявив, что "даже в руки их брать не будет". По киргизстанским законам, после трех неявок на допрос правоохранительные органы имеют право принудительно привести свидетеля. Ранее источник в МВД заявил РИА Новости, что в данный момент никаких ограничений на вылет Атамбаева из страны нет.
Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.
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Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.
Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову. Вскоре после вступления в должность Жээнбекова в отношении ряда чиновников из команды Атамбаева были возбуждены уголовные дела по коррупционным статьям. Под судом находятся два бывших премьер-министра, два экс-мэра столицы и ряд других известных политиков. Все они неоднократно называли обвинения в свой адрес "политически мотивированными".
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Алмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
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