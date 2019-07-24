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РИА Новости

Минфин предложил удвоить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа

09:30
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник таможенной службы РФ
Сотрудник таможенной службы РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник таможенной службы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Минфин России предлагает со следующего года вдвое повысить ставку сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования – до 500 рублей. Текст соответствующего проекта постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных актов.
"При совершении таможенных операций в отношении товаров, ввозимых в РФ физическими лицами для личного пользования, за исключением ввозимых физическими лицами без уплаты таможенных пошлин, налогов, либо с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов… таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются в размере 500 рублей", - говорится в документе.
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30 апреля, 08:34
Ретейлеры предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором
Исключения составляют автомобили, водные и воздушные суда для личного пользования, для которых установлены отдельные ставки сборов.
В действующем постановлении размер ставки определен в 250 рублей.
Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2020 года.
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Министерство финансов РФРоссияЭкономика
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