Минфин предложил удвоить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа

"При совершении таможенных операций в отношении товаров, ввозимых в РФ физическими лицами для личного пользования, за исключением ввозимых физическими лицами без уплаты таможенных пошлин, налогов, либо с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов… таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются в размере 500 рублей", - говорится в документе.