На юго-западе Китая из-за оползней погибли 11 человек

ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Жертвами оползня в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу стали 11 человек, 34 пропали без вести, сообщает Центральное телевидение КНР.
Оползень сошел в уезде Шуйчэн городского округа Люпаньшуй во вторник в 21.20 (16.20 мск). Оползень нанес ущерб 23 домохозяйствам, при этом более 20 построек, включая жилые дома, оказались полностью погребены под землей.
По состоянию на 11.10 среды (6.10 мск) спасатели смогли обнаружить 11 человек живыми. Также из-под завалов извлекли 11 тел, 34 человека все еще числятся пропавшими без вести.
Поисково-спасательная операция продолжается.