Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T09:22Z
https://ria.ru/20190724/1556822998.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

На юго-западе Китая из-за оползней погибли 11 человек

09:22
91
ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Жертвами оползня в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу стали 11 человек, 34 пропали без вести, сообщает Центральное телевидение КНР.
Оползень сошел в уезде Шуйчэн городского округа Люпаньшуй во вторник в 21.20 (16.20 мск). Оползень нанес ущерб 23 домохозяйствам, при этом более 20 построек, включая жилые дома, оказались полностью погребены под землей.
По состоянию на 11.10 среды (6.10 мск) спасатели смогли обнаружить 11 человек живыми. Также из-под завалов извлекли 11 тел, 34 человека все еще числятся пропавшими без вести.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Последствия наводнений в Непале. 12 июля 2019
16 июля, 11:50
Число жертв наводнений и оползней в Непале возросло до 78 человек
000000
Обсудить 0
КитайВ мире
Рекомендуем
В Индии более ста человек стали жертвами наводнений
РИА
Новости
В Кабуле автомобиль НАТО подорвался на бомбе
В Китае восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Двух девочек, погибших при пожаре в хабаровском лагере, похоронят в четверг
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в Киеве
Американский эксперт прокомментировал итоги выборов в Раду
Жителей Сахалина предупредили о циклоне
Курительная комната
Курилки в аэропортах предложили сделать платными
Центральный банк России
Российские банки хотят получить право приостанавливать решения ЦБ
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Повторный тест электронного голосования для выборов в МГД прошел без сбоев
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке
Психологи призвали закрыть хабаровский лагерь из-за состояния вожатых
В Луганской области усилили охрану избиркома, где пересчитывают голоса
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Иран заявил о намерении обеспечить безопасность в Персидском заливе
В Самарской области легковушка столкнулась с поездом на переезде
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев
Кортеж Атамбаева въехал на территорию российской авиабазы
Житель Урала признался в убийстве из-за неразделенной любви спустя 12 лет
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:58На Украину с начала года не пустили почти пять тысяч россиян
09:58Чиновник призвал исходить из интересов детей, решая судьбу горевшего лагеря
09:58СК возбудил дело против начальника отдела МЧС после пожара в лагере
09:53В Китае восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом
09:53Курилки в аэропортах предложили сделать платными
09:52В Киевской области члены избиркома вели подсчет голосов в кафе
09:49Силовики девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:48Военные расчистили более 20 гектаров земли во втором районе в Тулуне
09:48В Кабуле автомобиль НАТО подорвался на бомбе
09:42В Элладской церкви прокомментировали ситуацию вокруг УПЦ
09:37Иларион похвалил Зеленского за то, что не вмешивается в дела Церкви
09:37В Луганской области усилили охрану избиркома, где пересчитывают голоса
09:36Москалькова рассказала, почему не принят закон против насилия в семье
09:31Кортеж Атамбаева въехал на территорию российской авиабазы
09:30Минфин предложил удвоить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа
09:22На юго-западе Китая из-за оползней погибли 11 человек
09:18Психологи призвали закрыть хабаровский лагерь из-за состояния вожатых
09:18В Приморье МЧС взяло на особый контроль безопасность детей
09:15Российские банки хотят получить право приостанавливать решения ЦБ
09:14Повторный тест электронного голосования для выборов в МГД прошел без сбоев
Лента новостейМолния