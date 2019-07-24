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РИА Новости

Психологи призвали закрыть хабаровский лагерь из-за состояния вожатых

09:18
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке
ХАБАРОВСК, 24 июл - РИА Новости. Психологическое состояние вожатых детского лагеря под Хабаровском, из-за пожара в котором погибли четыре ребенка, вызывает опасение специалистов, лагерь необходимо закрывать, сообщила на заседании комиссии по ЧС в среду директор Хабаровского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Ольга Олифер.
Пожар произошел в ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находились 189 детей. При пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей, из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей с ожогами скончались в реанимации. СК возбудил уголовное дело. В среду в Хабаровском крае объявлен траур.
Пожар в Хабаровском крае
Вчера, 15:08
Кто ответит за гибель детей в детском лагере: первые версии
Ранее сообщалось, что лагерь продолжает работать, в нем остаются 175 детей из 427 приехавших на отдых. Большую часть забрали родители. В лагере находятся 33 вожатых.
"Вожатые не все проживали в этих палатках, но все принимали участие в этом событии. Вчера велась психологическая работа с ними, и можно сказать, что они находятся в шоковом состоянии в разной степени… Нахождение детей с этими вожатыми, психологически сильно травмированными, в такой ситуации будет небезопасно для детей и вожатых. Мы бы рекомендовали эвакуировать детей", - сказала Олифер.
По ее словам, дети находятся в разном психологическом состоянии. К психологам обращались родители с детьми, которые пережили эту ситуацию. Открыта круглосуточная "горячая линия", ведется очный прием на "Холдоми" и в Комсомольске. "Предсказать, какие последствия будут, сложно. Кто-то реагирует сразу, а кто-то через месяц. Еще довольно долго будет идти сопровождение этих детей", - отметила она.
В свою очередь глава Солнечного района Виктор Старков сообщил, что районная комиссия по ЧС приняла решение рекомендовать руководству лагеря закрыть учреждение. "Но наше решение носят для них рекомендательный характер. Пока не поступит распоряжения о закрытии из высоких инстанций", - сказал Старков.
Министр образования и науки края Алла Кузнецова отметила, что министерство будет рекомендовать руководству лагеря закрыть его.
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