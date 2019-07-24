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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Повторный тест электронного голосования для выборов в МГД прошел без сбоев

09:14
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Повторное тестирование системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму прошло без функциональных сбоев, явка составила почти 80%, сообщает пресс-служба Общественной палаты Москвы.
Во вторник прошло второе городское тестирование системы электронного голосования, которую будут использовать на выборах в Мосгордуму. При первом тестировании, которое проводилось 11 июля на выборах глав студсоветов Москвы, произошли сбои, позднее они были исправлены специалистами. В этот раз москвичи голосовали за один из шести вариантов решения проблемы бездомных животных в столице. Голосование проходило на официальном портале мэра и правительства Москвы с 8.00 до 20.00.
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"Дополнительное тестирование системы электронного голосования прошло без функциональных сбоев. Явка составила 78,7%", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что члены Общественной палаты Москвы, представители Мосгоризбиркома, департамента информационных технологий города, члены Электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием и технической рабочей группы в течение всего дня наблюдали за ходом электронного голосования.
В пресс-службе отметили, что в отличие от первого этапа, когда студенты Москвы выбирали лучшего председателя студенческого совета, на дополнительном тестировании наблюдателям был предоставлен доступ к большему количеству статистических данных.
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"В режиме он-лайн на информационных панелях выводилась статистика по количеству человек, зашедших на страницу голосования, верно авторизовавшихся в системе, получивших бюллетени и реально проголосовавших. Так же как и на первом тестировании, специальные принтеры, встроенные в ящик для голосования, выводили печать зашифрованных голосов из блокчейн-сети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время подготовки к дополнительному этапу специалисты департамента информационных технологий исправили выявленные ранее технические недочеты, которые привели к сбою, как, например, проблемы, связанные с сотовыми операторами и получением смс-уведомлений.
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В пресс-службе также рассказали, что после 20.00 началась процедура расшифровки голосов, для этого были соединены три ключа, один из которых с 8.00 находился у Алексея Венедиктова, другой у руководителя электронного штаба Ильи Массуха и третий у сопредседателя движения в защиту прав избирателей "Голос" Григория Мельконьянца. Отмечается, что расшифровка голосов заняла 20 минут, после чего началась печать бюллетеней с результатами.
Подводя итоги тестирования, эксперты признали его результаты успешными.
"Тестирование системы завершилось достаточно успешно, все задачи, которые перед нами стояли, были выполнены. Перерывов и сбоев в функционировании системы не было. Что касается замечаний избирателей – да мы получили обратную связь и будем над ней работать, чтобы смс уходили еще лучше и вовремя", - цитирует пресс-служба заместителя руководителя департамента информационных технологий Москвы Артема Костырко.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это 1 округ (Зеленоград), 10 округ (Северное Лианозово – Бибирево) и 30 округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное). -0-
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаМоскваОбщество
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