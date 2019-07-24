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РИА Новости

Американский эксперт прокомментировал итоги выборов в Раду

09:06
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в Киеве
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости, Михаил Тургиев. После победы партии "Слуга народа" на выборах в Раду президенту Украины Владимиру Зеленскому придется балансировать между желанием проводить перемены и необходимостью поддерживать единство в Раде и единство страны, считает заместитель руководителя программы России и Евразии Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джеффри Манкофф.
После обработки 95,01% протоколов "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,13%.
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"Его победа (на президентских выборах – ред.) была впечатляющей, но все равно 43% - это меньше половины голосов. Так что на Украине много людей, которые не голосовали за него и его партию. Гарантировать, чтобы их голоса были услышаны, тоже будет важно. Ему придется балансировать между заинтересованностью в переменах и тем, чтобы быть открытым, чтобы поддерживать страну и парламент более-менее едиными", - заявил Манкофф РИА Новости.
Он не исключил, что партия Зеленского сформирует коалицию с партией "Голос" музыканта Святослава Вакарчука, о вероятности чего говорили еще до выборов.
"Ему не обязательно создавать коалицию, но я считаю, что он все-таки это сделает", - сказал собеседник агентства.
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Он согласился с тем, что "Слуга народа" в своей работе столкнется с противодействием, однако не во всем. К противодействующим силам он отнес партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", а также людей, пришедших во власть при Петре Порошенко, которые "не будут рады утрате доступа к ресурсам и власти".
"Зависит от ситуации. Что-то из того, что они хотят сделать, может иметь более широкую поддержку. Зависит от того, какие он расставит приоритеты", - сказал Манкофф.
Свою роль в победе "Слуги народа", по мнению эксперта, сыграло то, что Зеленский использовал тему борьбы с коррупцией, а также экономическая стагнация и то, что ряд обещаний, ради которых люди выходили на протесты на Майдан, при Порошенко не были выполнены. В целом, по его словам, результаты выборов в Раду не стали неожиданностью и совпали данными опросов.
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"Это означает, что его партия будет доминировать в парламенте. Он сможет назначить свой кабинет министров, что ранее было проблемой. Он также сможет проводить законы. По крайней мере, теоретически" - сказал Манкофф, добавив, что в этой Раде у инициатив Зеленского точно будет больше поддержки, чем при прежнем составе.
Он затруднился предположить, что может быть первыми законодательными шагами Зеленского и его партии.
"Я не знаю. Он много говорил о мерах по борьбе с коррупцией, но я не знаю, что конкретно будет вынесено", - сказал он.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. На втором месте - "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко, набравшая 13,06%. Третье место занимает партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко - 8,18. Четвертое место у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" - 8,12%, замыкает пятерку партия "Голос" – 5,84%.
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