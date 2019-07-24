Двух девочек, погибших при пожаре в хабаровском лагере, похоронят в четверг

Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019

ХАБАРОВСК, 24 июл - РИА Новости. Похороны двух девочек, погибших при пожаре в лагере ГЛК "Холдоми", пройдут в четверг в городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, сообщает правительство региона в среду.

Пожар произошел в ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей. При пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей, из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей с ожогами скончались в реанимации. СК возбудил уголовное дело.

Со среды в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.

"Похороны двух девочек состоятся в четверг, церемония прощания с ними пройдет в Комсомольске-на-Амуре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что семьям погибших уже перечислено по 1 миллиону рублей.

Ранее сообщалось, что из Комсомольска в лагере погибли трое детей - две девочки и мальчик, еще одна погибшая девочка из Амурского района.

Муниципальные власти также оказывают семьям погибших материальную помощь.