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РИА Новости

Двух девочек, погибших при пожаре в хабаровском лагере, похоронят в четверг

09:05
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
ХАБАРОВСК, 24 июл - РИА Новости. Похороны двух девочек, погибших при пожаре в лагере ГЛК "Холдоми", пройдут в четверг в городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, сообщает правительство региона в среду.
Пожар произошел в ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей. При пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей, из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей с ожогами скончались в реанимации. СК возбудил уголовное дело.
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
08:40
Власти уточнили возможную причину пожара в хабаровском лагере
Со среды в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.
"Похороны двух девочек состоятся в четверг, церемония прощания с ними пройдет в Комсомольске-на-Амуре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что семьям погибших уже перечислено по 1 миллиону рублей.
Ранее сообщалось, что из Комсомольска в лагере погибли трое детей - две девочки и мальчик, еще одна погибшая девочка из Амурского района.
Муниципальные власти также оказывают семьям погибших материальную помощь.
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеКомсомольск-на-АмуреХабаровский крайПроисшествия
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Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке
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