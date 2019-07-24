В Приамурье 12 подростков сбежали из закрытого воспитательного учреждения

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Полиция выясняет, как из закрытого учебно-воспитательного учреждения в Приамурье сбежали 12 подростков, сообщает региональное УМВД РФ.
Сообщение о побеге поступило 23 июля.
"Территорию Специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа поселка Юхта самовольно покинули 12 несовершеннолетних 2002–2004 годов рождения. На розыск подростков немедленно были ориентированы наряды полиции. Через несколько часов местонахождение всех несовершеннолетних было установлено сотрудниками полиции, работниками учреждения и волонтерами", - говорится в сообщении.
Полиция устанавливает обстоятельства и причины побега. Инспекторы ведут с подростками работу. Руководству учреждения полиция направит представление об устранении причин и условий для повторных побегов.