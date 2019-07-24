В Приамурье 12 подростков сбежали из закрытого воспитательного учреждения

"Территорию Специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа поселка Юхта самовольно покинули 12 несовершеннолетних 2002–2004 годов рождения. На розыск подростков немедленно были ориентированы наряды полиции. Через несколько часов местонахождение всех несовершеннолетних было установлено сотрудниками полиции, работниками учреждения и волонтерами", - говорится в сообщении.