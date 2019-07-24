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РИА Новости

В Самарской области легковушка столкнулась с поездом на переезде

09:01
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САМАРА, 24 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль в среду утром столкнулся с поездом на переезде в Самарской области, в результате ДТП никто не пострадал, сообщила Куйбышевская транспортная прокуратура.
По данным ведомства, авария произошла на 18 километре перегона Тольятти-Химзаводская, женщина за рулем Chevrolet Spark выехала на пути на запрещающий сигнал. Проехать переезд она не успела, в правую заднюю часть машины врезался пассажирский поезд "Тольятти-Адлер".
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"Машина по кругу замята. Локомотив без повреждений. Женщина от госпитализации отказалась", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, задержка поезда из-за ДТП составила 27 минут.
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