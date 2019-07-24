В Самарской области легковушка столкнулась с поездом на переезде

САМАРА, 24 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль в среду утром столкнулся с поездом на переезде в Самарской области, в результате ДТП никто не пострадал, сообщила Куйбышевская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, авария произошла на 18 километре перегона Тольятти-Химзаводская, женщина за рулем Chevrolet Spark выехала на пути на запрещающий сигнал. Проехать переезд она не успела, в правую заднюю часть машины врезался пассажирский поезд "Тольятти-Адлер".

"Машина по кругу замята. Локомотив без повреждений. Женщина от госпитализации отказалась", - говорится в сообщении.