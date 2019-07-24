В Судаке начали проверку после избиения туриста из-за снимков с животными

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства избиения туриста в Судаке несколькими неизвестными за отказ оплатить фотоуслуги с животными, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по республике Крым.

В соцсети попал видеоролик, на котором видно, как группа неизвестных избивает мужчину под стенами Судакской крепости. Как сказано на сайте администрации Судака, туриста избила группа лиц, занимающихся незаконным бизнесом, связанным с фотографированием животных на набережных полуострова и других объектах массового скопления отдыхающих. Об этом говорится и в комментарии к видео, где указано, что так называемые "фотоживодёры" напали на туриста из-за отказа оплатить снимки с животными. Сам инцидент произошел 22 июля.

"В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции была выявлена видеозапись о том, что неизвестные лица наносят телесные повреждения неизвестным гражданам якобы за отказ оплаты фотоуслуг. Информация зарегистрирована в установленном законом порядке, проверку по данному факту поручено проводить сотрудникам уголовного розыска", - сообщили в пресс-службе.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, личности участников конфликта, очевидцев, отметили в ведомстве.

С заявлениями в полицию в связи с инцидентом никто не обращался, отметили в полиции. По предварительной информации, за медицинской помощью с телесными повреждениями, полученными в ходе указанного конфликта, в медучреждения города граждане также не обращались.