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РИА Новости

В Индии более ста человек стали жертвами наводнений

08:53
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Наводнения затронули более 8 миллиона человек в штате Бихар на востоке Индии, стихия унесла жизни 106 человек, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.
По данным на вторник, стихия затронула в общей сложности 8 миллионов и 55 тысяч человек в 12 округах штата. Больше всего от стихии пострадал округ Ситамархи, где погибли 27 человек.
21 июля, 10:15
Число жертв наводнений на северо-востоке Индии превысило 60
Сообщается, что причиной наводнений стали сильные ливни на территории Непала, вызвавшие резкое повышение уровня воды в нескольких реках региона. По данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, к настоящему времени уровень воды в реках начал спадать.
Ранее сообщалось, что число жертв наводнений и оползней в соседнем с Индией Непале, вызванных проливными дождями, составило порядка 90 человек, еще 31 числится пропавшим без вести.
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