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РИА Новости

Житель Урала признался в убийстве из-за неразделенной любви спустя 12 лет

08:53
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Житель Челябинской области получил 9 лет колонии строгого режима за убийство девушки на почве неразделенной любви, о преступлении мужчина сам рассказал правоохранителям спустя 12 лет после случившегося, сообщает в среду свердловское управление СК РФ.
По данным ведомства, в июне 2007 года мужчина, находясь в гостях в квартире дома по улице Патриса Лумумбы в Екатеринбурге, убил знакомую девушку, после чего уехал из Свердловской области.
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"Спустя 12 лет, уже будучи жителем Челябинской области, он решил самостоятельно обратиться в местные правоохранительные органы с явкой с повинной, поскольку не смог нести на себе этот тяжелый психологический груз", - говорится в сообщении.
По информации СУСК, на допросе мужчина признался, что испытывал к девушке чувства, однако взаимностью она ему не отвечала. Из-за неразделенной любви он решился на убийство, после чего завернул тело погибшей в матрас и скрылся, пояснили следователи.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным и приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, заключили в СУСК.
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