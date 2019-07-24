Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T08:25Z
https://ria.ru/20190724/1556821970.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155682/19/1556821900_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_6fdb489060e94d66e054d3cab0806c01.jpg
РИА Новости

Жители Сибири просят ввести в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров

08:25
868
© РИА Новости / Александр КряжевСмог в Новосибирске, вызванный действующими лесными пожарами на территории Красноярского края.
Смог в Новосибирске, вызванный действующими лесными пожарами на территории Красноярского края.
© РИА Новости / Александр Кряжев
КРАСНОЯРСК/ИРКУТСК, 24 июл – РИА Новости. Почти 44 тысячи человек поддержали петицию с призывом ввести режим ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров на севере Красноярского края и в Иркутской области.
Текст петиции опубликован на портале change.org.
"Несколько недель продолжаются лесные пожары в Иркутской области, Красноярском крае и других прилегающих областях..., уже несколько дней гарь распространяется на соседние области Сибири, а дымкой закрыто солнце даже за 700 км от Красноярского края - в Томской области, Хакасии, Кемерово, Новосибирске. В Красноярске люди ходят в масках, а между тем чиновники на местах и в правительстве до сих пор не объявили режим ЧС для всей территории Сибири!" - говорится в тексте.
Самолет в небе над Новосибирском. Смог вызван действующими лесными пожарами на территории Красноярского края.
08:14
Роспотребнадзор не обнаружил превышения ПДК вредных веществ в Новосибирске
В петиции содержится требование "на основании закона Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" немедленно ввести режим ЧС для всей Сибири и принять усиленные меры по ликвидации лесных пожаров в Сибири".
Комментариями со стороны властей, касающимися содержания петиции, РИА Новости пока не располагает.
По данным регионального лесопожарного центра на утро среды на севере Красноярского края площадь лесных пожаров достигла почти 846 тысяч гектаров, при этом угрозы населенным пунктам нет. В Приангарье действует 67 пожаров в лесном фонде, общая площадь 110 тысяч гектаров. В зоне космомониторинга более 41 пожар на площади 340 тысяч гектаров.
Лесные пожары в Красноярском крае
22 июля, 15:06
Дым от лесных пожаров в Красноярском крае дошел до Омской области
Ранее Гидрометцентр России сообщил, что высокий класс пожарной опасности сохранится в лесах Якутии, Красноярского края и Иркутской области до 26 июля. Режим ЧС введен в четырех субъектах Российской Федерации: на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух муниципальных районах Республики Бурятия, в одном муниципальном районе Республики Саха (Якутия).
Ранее Минприроды сообщало о том, что смог от пожаров в Красноярском крае распространился до городов Югры.
800040
Обсудить 0
НовосибирскКрасноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Самолет в небе над Новосибирском. Смог вызван действующими лесными пожарами на территории Красноярского края.
Роспотребнадзор не обнаружил превышения ПДК вредных веществ в Новосибирске
РИА
Новости
Женщины на кладбище
В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе "второго Чернобыля" в России
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Лента
новостей
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае достигла 845 тысяч гектаров
Жителя Башкирии заподозрили в убийстве жены из-за отказа в интиме
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Власти уточнили возможную причину пожара в хабаровском лагере
IQ-тест
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
В Екатеринбурге двое мужчин попытались "заминировать" путь кортежа Путина
Акватория Вонсана
Северная Корея задержала российское судно
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
Эксперт рассказал, когда Россия может признать ДНР и ЛНР
Кадр из фильма Мстители. Финал
Эксперт объяснил, как "Мстителям" удалось побить рекорд "Аватара" по сборам
Пожар на пилораме в Красноярске. 24 июля 2019
В Красноярске загорелась пилорама
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Иран заявил о намерении обеспечить безопасность в Персидском заливе
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
Экс-президент Киргизии Атамбаев заявил о намерении покинуть страну
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:01В Пермском крае отменили режим ЧС, введенный из-за дождевого паводка
09:58На Украину с начала года не пустили почти пять тысяч россиян
09:58Чиновник призвал исходить из интересов детей, решая судьбу горевшего лагеря
09:58СК возбудил дело против начальника отдела МЧС после пожара в лагере
09:53В Китае восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом
09:53Курилки в аэропортах предложили сделать платными
09:52В Киевской области члены избиркома вели подсчет голосов в кафе
09:49Силовики девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:48Военные расчистили более 20 гектаров земли во втором районе в Тулуне
09:48В Кабуле автомобиль НАТО подорвался на бомбе
09:42В Элладской церкви прокомментировали ситуацию вокруг УПЦ
09:37Иларион похвалил Зеленского за то, что не вмешивается в дела Церкви
09:37В Луганской области усилили охрану избиркома, где пересчитывают голоса
09:36Москалькова рассказала, почему не принят закон против насилия в семье
09:31Кортеж Атамбаева въехал на территорию российской авиабазы
09:30Минфин предложил удвоить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа
09:22На юго-западе Китая из-за оползней погибли 11 человек
09:18Психологи призвали закрыть хабаровский лагерь из-за состояния вожатых
09:18В Приморье МЧС взяло на особый контроль безопасность детей
09:15Российские банки хотят получить право приостанавливать решения ЦБ
Лента новостейМолния