Жители Сибири просят ввести в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров

КРАСНОЯРСК/ИРКУТСК, 24 июл – РИА Новости. Почти 44 тысячи человек поддержали петицию с призывом ввести режим ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров на севере Красноярского края и в Иркутской области.

Текст петиции опубликован на портале change.org

"Несколько недель продолжаются лесные пожары в Иркутской области, Красноярском крае и других прилегающих областях..., уже несколько дней гарь распространяется на соседние области Сибири, а дымкой закрыто солнце даже за 700 км от Красноярского края - в Томской области, Хакасии, Кемерово, Новосибирске. В Красноярске люди ходят в масках, а между тем чиновники на местах и в правительстве до сих пор не объявили режим ЧС для всей территории Сибири!" - говорится в тексте.

В петиции содержится требование "на основании закона Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" немедленно ввести режим ЧС для всей Сибири и принять усиленные меры по ликвидации лесных пожаров в Сибири".

Комментариями со стороны властей, касающимися содержания петиции, РИА Новости пока не располагает.

По данным регионального лесопожарного центра на утро среды на севере Красноярского края площадь лесных пожаров достигла почти 846 тысяч гектаров, при этом угрозы населенным пунктам нет. В Приангарье действует 67 пожаров в лесном фонде, общая площадь 110 тысяч гектаров. В зоне космомониторинга более 41 пожар на площади 340 тысяч гектаров.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что высокий класс пожарной опасности сохранится в лесах Якутии, Красноярского края и Иркутской области до 26 июля. Режим ЧС введен в четырех субъектах Российской Федерации: на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух муниципальных районах Республики Бурятия, в одном муниципальном районе Республики Саха (Якутия).