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РИА Новости

Иран заявил о намерении обеспечить безопасность в Персидском заливе

08:16
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© AP Photo / Vahid SalemiЗаместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
© AP Photo / Vahid Salemi
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи во время беседы с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом заявил, что Иран приложит все усилия для обеспечения безопасности в Персидском заливе, в особенности в Ормузском проливе, где за последнее время произошло несколько инцидентов с торговыми судами.
Как сообщает агентство IRNA, Аракчи также отметил, что Тегеран не допустит нарушений в процессе судоходства в регионе.
Танкер Stena Impero
01:53
Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно
Ранее сообщалось, что Аракчи во вторник был принят в МИД Франции и администрации французского президента Эммануэля Макрона, передал ему послание от главы ИРИ Хасана Роухани.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
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Персидский заливАббас АракчиИранВ мире
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