Иран заявил о намерении обеспечить безопасность в Персидском заливе

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи во время беседы с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом заявил, что Иран приложит все усилия для обеспечения безопасности в Персидском заливе, в особенности в Ормузском проливе, где за последнее время произошло несколько инцидентов с торговыми судами.

Как сообщает агентство IRNA , Аракчи также отметил, что Тегеран не допустит нарушений в процессе судоходства в регионе.

Ранее сообщалось, что Аракчи во вторник был принят в МИД Франции и администрации французского президента Эммануэля Макрона, передал ему послание от главы ИРИ Хасана Роухани.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.